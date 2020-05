‘Ik krijg mijn salaris en als Feyenoord me op de training wil zien, blijf ik'

Oguzhan Özyakup maakte in januari op huurbasis de overstap van Besiktas naar Feyenoord. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het verblijf van de 27-jarige middenvelder in Rotterdam-Zuid beperkt tot slechts vier wedstrijden. Ondanks dat het Eredivisie-seizoen er al op zit, blijft Özyakup voorlopig nog bij Feyenoord meetrainen.

“Ik vergelijk de Feyenoord-supporters met die van Besiktas. Ze hebben me heel goed opgevangen, dit is wat ik nodig had. De competitie is stopgezet, maar ik krijg mijn salaris hier. Als Feyenoord me op de training wil zien, blijf ik hier”, vertelt Özyakup in gesprek met TNT Spor. “Het is moeilijk om plannen te maken voor de lange termijn. Ik kwam hier om vijftien tot twintig wedstrijden te spelen. Mijn doel was om goed te spelen en terug te keren. Misschien dat ik Besiktas wat geld had kunnen opleveren.”

De Telegraaf schrijft dat Özyakup bij Feyenoord wordt beschouwd als zeer waardevolle speler en dat de coronacrisis de Rotterdammers de mogelijkheid biedt om de middenvelder definitief over te nemen. Bij Feyenoord werkt Özyakup samen met Robin van Persie, met wie hij als speler van Besiktas aan de stok kreeg in een wedstrijd tegen Fenerbahçe. “Soms stijgt de spanning in dat soort wedstrijden. De onenigheid met Van Persie heeft wat langer aangehouden.”

“De sfeer in die derby was anders. Van Persie is iemand voor wie ik nog enorm veel respect heb en hij is nu mijn trainer geworden. Ik was jong, heb fouten gemaakt en daarvoor mijn excuses aangeboden. Sommige dingen ben ik niet vergeten, maar ik heb ze achter me gelaten. Zo moet het zijn”, besluit Özyakup. Totaal speelde hij in dienst van Feyenoord vier wedstrijden, waarin hij één keer tot scoren kwam.