‘Vertrek van Ted van Leeuwen leidt tot ongekende uittocht bij FC Twente’

In het kielzog van Ted van Leeuwen gaat ook Gonzalo García García FC Twente verlaten, zo verzekert De Telegraaf. De 36-jarige Uruguayaanse oefenmeester is bij de Tukkers in het bezit van een aflopend contract en hij krijgt op korte termijn te horen dat die verbintenis niet verlengd gaat worden. García werd bij FC Twente een jaar geleden aangesteld door technisch directeur Van Leeuwen.

García werd door Van Leeuwen meegenomen van Esbjerg fB, waar hij assistent was van hoofdtrainer John Lammers. De relatief onervaren oefenmeester werd bij FC Twente de opvolger van Marino Pusic, die de club binnen één seizoen terugbracht naar de Eredivisie. García kende een goede start als trainer van FC Twente, maar kreeg gaandeweg de jaargang steeds meer kritiek. Zo zorgde de prestigestrijd met Wout Brama voor veel onrust en verslechterden de resultaten, waardoor FC Twente het seizoen uiteindelijk als nummer veertien heeft besloten.

De keuze van Van Leeuwen voor García werd hem intern niet in dank afgenomen, evenals zijn spelersbeleid. Eén van de opdrachten die de technisch directeur bij FC Twente had, was om een selectie met transferwaarde op te bouwen. De Telegraaf schrijft dat alleen Joël Drommel, Lindon Selahi en Julio Pleguezuelo op dit moment transferwaarde vertegenwoordigen. De opvolger van Van Leeuwen moet een ‘consistenter spelersbeleid’ gaan voeren en daarbij hoort tevens een hoger rendement van de jeugdopleiding.

Het betekent volgens De Telegraaf ook dat de selectie van FC Twente een flinke metamorfose zal ondergaan. Er lopen momenteel zeventien spelerscontracten af, terwijl er een ‘reële kans bestaat’ dat de spelers met doorlopende verbintenissen (Drommel, Selahi en Pleguezuelo) verkocht worden. Door de leegloop heeft FC Twente de mogelijkheid om de salariskosten terug te schroeven, want de coronacrisis heeft in financieel opzicht forse gevolgen in Enschede. Onder het bewind van Van Leeuwen stonden spelers nog voor 400.000 euro op de loonlijst, maar dit zal in de toekomst maximaal 200.000 euro worden.