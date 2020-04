TC Tubantia: Van Leeuwen slachtoffer van machtsstrijd bij FC Twente

Na een uitvoerige evaluatie is FC Twente tot de conclusie gekomen dat het beter is dat Ted van Leeuwen deze zomer vertrekt uit de Grolsch Veste. Opmerkelijke genoeg wilde de scheidend technisch directeur niet reageren op de beslissing van de clubleiding. TC Tubantia spreekt van een verstoorde werkrelatie met algemeen directeur Paul van der Kraan en in een uitgebreide analyse komt de moeizame verstandhouding tussen beide bestuurders duidelijk naar voren.

Volgens de regionale krant werd Van Leeuwen ‘overvallen’ door de beslissing van de beleidsbepalers in Enschede. Van der Kraan waant zichzelf echter niet als winnaar van de interne machtsstrijd bij FC Twente. "In mijn beleving is die strijd er niet geweest", benadrukt de directeur tegenover de krant. "Als je met elkaar werkt is het prettig als je een goede verstandhouding hebt, maar als je allebei hetzelfde doel nastreeft is het geen probleem als het soms niet klikt. Professioneel gezien heb ik uitstekend met Ted kunnen werken."

Van Leeuwen vond Van der Kraan ‘teveel een boekhouder en te weinig een bouwer’, terwijl laatstgenoemde met het verwijt kwam dat de technisch directeur ‘een solist was met wie niet was te communiceren’. De onderlinge ergernis groeide tijdens het seizoen, zonder dat er van bovenaf werd ingegrepen. Net nu de ‘td’ druk bezig was met de invulling van de selectie voor volgend seizoen heeft Twente besloten om een punt te zetten achter de samenwerking met Van Leeuwen, die bezig was aan zijn tweede periode bij de club.

"We hebben Ted twee jaar als technisch directeur gehad, en hij heeft fantastisch werk verricht", steekt Van der Kraan de loftrompet over zijn vertrekkende collega. "In het eerste seizoen moest hij kampioen worden, en dat is gelukt. In het tweede seizoen moesten we erin blijven, en ook dat is gelukt. Nu vinden wij het als club tijd voor een volgende stap." Van der Kraan benadrukt dat hij de beslissing niet alleen heeft genomen. "Wie ‘wij’ zijn? Martijn Hoogstoevenbeld (financieel en operationeel directeur, red.) en ik hebben deze beslissing genomen en de Raad van Commissarissen heeft daarmee ingestemd."

De kritiek op Van Leeuwen nam toe na een serie teleurstellende resultaten. Hij kreeg onder meer het verwijt dat FC Twente verworden was tot een ‘vreemdelingenlegioen’, terwijl er ook twijfels waren over de aanstelling van Gonzalo García als trainer. Laatstgenoemde zette Wout Brama uit de selectie, tot woede van de achterban. De fans hadden graag gezien dat Van Leeuwen de middenvelder openlijk had gesteund en niet García. Desondanks leek de ‘td’ aan te blijven bij Twente en leefde de verwachting dat juist Van der Kraan zou vertrekken. De algemeen directeur blijft echter op zijn plaats zitten en gebruikt de komende tijd om een geschikte opvolger voor Van Leeuwen te vinden, zonder daarbij een streefdatum te noemen. "Maar we zullen wel tempo moeten gaan maken bij de zoektocht, want er moet het nodige gebeuren."