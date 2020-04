Sparta Rotterdam slaat slag bij competitiegenoot en strikt ex-jeugdinternational

Michaël Heylen vervolgt zijn loopbaan bij Sparta Rotterdam, zo maakt de club maandagmiddag wereldkundig. De 26-jarige centrumverdediger uit België komt transfervrij over van FC Emmen en tekent een contract voor twee seizoenen op Het Kasteel. Heylen was bezig aan zijn eerste seizoen in Emmen en kwam voor de coronacrisis tot twintig wedstrijden in het shirt van de middenmoter in de Eredivisie. Hij sluit in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij de A-selectie van Sparta.

"We zijn blij dat we tot een akkoord zijn gekomen", verklaart directeur voetbalzaken Henk van Stee in een eerste reactie op het aantrekken van Heylen. "Dit seizoen was hij een vaste waarde bij Emmen. We volgden Michaël al langere tijd en ondanks interesse van clubs uit Nederland en een aantal uit het buitenland heeft hij bewust gekozen voor Sparta om zich hier verder te ontwikkelen."

Algemeen directeur Manfred Laros snapt wel waarom er wellicht verbazing is rondom de komst van Heylen, nu de coronacrisis voorlopig nog niet lijkt te zijn verdwenen. "Ik kan me goed voorstellen dat een mogelijke pas op de plaats vanwege de onzekerheden in het betaalde voetbal niet geheel strookt met het contracteren van nieuwe spelers. Het is echter wel zo dat de continuïteit van de club, zeker op sportief vlak, gewaarborgd moet worden. Dat is cruciaal om sportief goed voor de dag te kunnen komen wanneer het nieuwe voetbalseizoen start. Sparta moet zich namelijk voorbereiden op een nieuw seizoen Eredivisie en zich daarin wederom handhaven."

Vanwege de coronacrisis besloot FC Emmen vorige maand om de optie in het contract van Heylen niet te lichten, waardoor zijn verbintenis in Drenthe niet werd verlengd. Heylen speelde in eigen land voor Anderlecht, KV Kortrijk, Westerlo en Zulte Waregem. In het verleden kwam de kersverse aanwinst van Sparta tot vijftien interlands in het shirt van Jong België.