Ziyech deelt zielenroerselen over ‘kutperiode’: ‘Dat doet me veel’

Hakim Ziyech gaat Ajax na vier seizoenen verlaten voor een dienstverband bij Chelsea. De 27-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler is inmiddels erg geliefd bij de Amsterdamse fans, maar er was een tijd waarin er veel frictie heerste tussen Ziyech en de achterban. De Marokkaans international is blij dat er nu sprake is van bewondering van de buitenwereld.

"Dat doet me veel", bekent Ziyech in gesprek met Voetbal International. De creatieveling kende aardig wat strubbelingen met de fans van Ajax. In april 2018 kreeg Ziyech bijvoorbeeld nog een 'duw' van een fan toen supporters de spelersbus hadden opgewacht na de 3-0 nederlaag tegen PSV. "Ik heb het soms best moeilijk gehad. Er kwam veel op me af, kreeg veel over me heen."

"Dat ik het zelf heb kunnen omdraaien naar liefde en respect is voor mij iets heel waardevols", vervolgt Ziyech, die zegt dit afgedwongen te hebben door altijd zichzelf te blijven. "Ik denk dat dat het juist ook mooi maakt. Dat zie je in deze wereld namelijk niet vaak. Spelers gaan zich anders gedragen, zich anders voordoen dan ze eigenlijk zijn. Ik niet, ik blijf mezelf altijd trouw. Dat vervult me met trots. Niemand kan zeggen dat ze mij daarbij hebben geholpen, want dat hebben ze niet."

"Alles wat iedereen te vertellen heeft, daar moet je je niks van aantrekken. Je moet je eigen beslissingen maken. En dat is wat ik zeker in het veld altijd heb gedaan", aldus Ziyech, die beseft dat de waardering weer kwam toen de resultaten en het spel verbeterden. "Dat is ook het enige geweest waar ik invloed op heb gehad. Voor de rest heb ik alles van me af laten glijden. Zelfs in een fase dat het heel goed met me ging, na die kutperiode met de fans, dat de vonk weer een beetje terugkwam."

"Toen wilde ik daaraan niet toegeven. Toen dacht ik: ja nu zeker wel, het zal allemaal wel. Maar op een gegeven moment heb ik daar een punt achter gezet en het allemaal op me af laten komen en is het helemaal goed gekomen. Ik heb de liefde en waardering zeker gevoeld en uiteindelijk is het ook van twee kanten", besluit Ziyech over de band met de supporters van Ajax.