Verbolgen Janssen begrijpt er niets van: ‘Zo ga je niet met een speler om’

Theo Janssen voelt zich nog altijd nauw verbonden aan FC Twente. De oud-middenvelder speelde drie jaar bij de Tukkers en won met de club in 2010 de landstitel. Vaak krijgt de analist de credits voor het kampioenschap, maar Janssen wijst op zijn beurt naar Wout Brama. "Ik heb mijn credits wel gehad, maar ik vind dat Wout de meest onderschatte speler van ons elftal was."

Janssen vertelt in gesprek met TC Tubantia dat hij zonder Brama nooit meer zo stabiel en goed had gespeeld. "Wout is een intelligente speler en tactisch sterk. Wij hielden het elftal bij elkaar en hadden oog voor de organisatie en de restverdediging. Wout dichtte de gaten, waardoor anderen konden excelleren", aldus Janssen, die niet begrijpt dat trainer Gonzalo Garcia Garcia dit seizoen zo weinig gebruikt maakt van Brama, 'de meest ervaren speler' van FC Twente.

"Daar kan ik met de kop niet bij. Als ik nu trainer was van een Eredivisie-ploeg, haalde ik hem meteen op. Zet naast hem nog een controlerende middenvelder en een creatieve nummer tien ervoor en je hebt in de Eredivisie uitstekend voor elkaar." Janssen kan de 'affaire Brama' die in februari speelde nog altijd niet bevatten. Destijds vertelde de technische staf van FC Twente, met keeperstrainer Sander Boschker voorop, in gesprek met boze fans dat Brama voor wrijving zorgde binnen de selectie en dat de middenvelder niet 'de redder' was zoals de supporters hem zagen.

Janssen vindt de affaire onbegrijpelijk en pijnlijk. "Zo ga je niet om met een speler die zoveel heeft betekend voor de club. Het getuigt van weinig respect van de trainer. Ik heb Wout en Sander ook allebei gebeld nadat de tapes waren uitgelekt. Dat zijn toch de jongens waar ik mee heb gespeeld. Voor iedereen was dit een vervelende situatie."

"Ik overdrijf echt niet als ik stel dat ik vind dat Wout misschien wel de grootste speler is uit de historie van de club. Hij is kampioen geworden in 2010 en toen niemand naar Twente wilde, heeft hij in de Eerste Divisie de handschoen opgepakt en is hij weer kampioen geworden", stelt Janssen, die ook bij Ajax landskampioen werd. De oud-spelmaker vindt de titel met FC Twente iets specialer.

"Was ook mooi, maar toch anders. Bij Ajax wilde half bekend Nederland vrienden met je zijn. Op het feest bij Ajax kwam Afrojack langs, bij FC Twente hadden we Jannes. Snap je het verschil? Bij FC Twente kwamen de emoties van dieper. FC Twente is zonder twijfel de mooiste periode uit mijn loopbaan geweest. Die supporters, het enthousiasme rond de club. En dat is nog steeds zo. Het voetbal is niet veel, maar de mensen blijven maar komen. Uniek."