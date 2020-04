Cassano neemt Nederlander op in droomelftal met Zidane, Pirlo en Ibrahimovic

Antonio Cassano zette in oktober 2018 een punt achter zijn loopbaan. De flamboyante Italiaan speelde gedurende zijn loopbaan voor onder meer AS Roma, Real Madrid, AC Milan, Internazionale en de nationale ploeg van Italië. In een gesprek met Christian Vieri stelt Cassano zijn droomelftal samen en daarin heeft de 37-jarige oud-spits met Clarence Seedorf een Nederlander opgenomen.

Voor de positie van doelman heeft Cassano voor Gianluigi Buffon gekozen. De 39-voudig Italiaans international speelde met de 42-jarige sluitpost van Juventus samen bij de nationale ploeg van Italië. De defensie van het droomelftal van Cassano bestaat uit Cafú (zijn ploeggenoot bij AS Roma), Sergio Ramos (zijn ploeggenoot bij Real Madrid), Walter Samuel (zijn ploeggenoot bij AS Roma en Internazionale) en Roberto Carlos (zijn ploeggenoot bij Real Madrid).

Op het middenveld kiest Cassano met Seedorf voor een Nederlander. De oud-middenvelder speelde met FantAntonio samen bij AC Milan, waar Cassano tussen januari 2011 en de zomer van 2012 onder contract stond. Uit dezelfde periode heeft de oud-spits Andrea Pirlo gekozen voor het middenveld van zijn droomelftal. De middelste linie wordt gecompleteerd door Zinédine Zidane, die met Cassano kort samenspeelde bij Real Madrid.

De voorste linie van het droomelftal van Cassano bestaat uit Francesco Totti (zijn ploeggenoot bij AS Roma), de ‘originele’ Ronaldo Luís Nazário de Lima (zijn ploeggenoot bij Real Madrid) en Zlatan Ibrahimovic (zijn ploeggenoot bij AC Milan). Cassano droeg het shirt van achtereenvolgens Bari, AS Roma, Real Madrid, Sampdoria, AC Milan, Internazionale, Parma, opnieuw Sampdoria en Hellas Verona.