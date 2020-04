‘Feyenoord en PSV grijpen mis in jacht op Belgische doelpuntenmachine’

Feyenoord en PSV zijn er niet in geslaagd om Jelani Trevan Dumas in te lijven, zo weet La Meuse te melden. Volgens de lokale krant waren de twee Nederlandse topclubs in de markt voor het 15-jarige talent van Standard Luik, dat echter onderweg zou zijn naar KAA Gent.

Dumas gold binnen de opleiding van Standard als een groot talent. De jonge aanvaller was in de afgelopen jaren steeds goed voor meer dan veertig doelpunten per seizoen en hem wordt een grote toekomst voorspeld. Dumas kiest er nu echter voor om een binnenlandse overstap te maken.

Naast Feyenoord en PSV zouden ook Sevilla, Schalke 04 en VfL Wolfsburg interesse hebben getoond in Dumas. Gent weet de concurrentie echter af te troeven, net als het onlangs al deed met Malick Fofana. De jongeling werd genoemd bij onder meer Ajax, maar besloot om een nieuw contract te tekenen bij de Buffalo’s.