‘Liverpool stunt en haalt Braziliaans international transfervrij binnen’

Liverpool is achter de schermen bezig met de samenstelling van de selectie voor komend seizoen. Engelse media schrijven vrijdag dat Willian een ‘lucratieve’ contractaanbieding van de lijstaanvoerder van de Premier League op zak heeft en dat de kans groot is dat hij ook daadwerkelijk op Anfield aan de slag gaat. Het contract van de 31-jarige Braziliaans international met Chelsea loopt 30 juni ten einde en eerdere gesprekken leidden niet tot een nieuw contract.

Transfervrije voetballers genieten door de coronacrisis meer dan gemiddelde belangstelling van tal van clubs. Willian weigerde zich de voorbije maanden uit te spreken over zijn toekomst en werd al langer met Arsenal, Tottenham Hotspur, Juventus en Barcelona in verband gebracht. De topclub uit Spanje bracht in het verleden meerdere biedingen op de aanvaller uit, maar de Londenaren verleenden geen medewerking.

Het zou nu echter Liverpool zijn dat de beste papieren heeft om Willian aan de loonlijst toe te voegen. De Braziliaan heeft een voorkeur voor een langer verblijf in Engeland, het land waar hij al sinds augustus 2013 voor Chelsea actief is, maar is tegelijkertijd op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hoewel het maar de vraag is of Willian bij Liverpool net zo veel zal spelen als bij Chelsea, zal hij volgens de laatste berichten op de avances van the Reds ingaan.

Met Willian, die naar verluidt een contract tot medio 2023 kan ondertekenen, zou Liverpool zonder meer een van de smaakmakers van Chelsea in huis halen. De Braziliaan was dit seizoen in 37 officiële wedstrijden bij 13 doelpunten betrokken: 6 assists en 7 goals.