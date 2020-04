UEFA plaatst competities boven CL en EL en bereidt twee scenario's voor

De UEFA houdt rekening met twee scenario’s wat betreft de hervatting van de Champions League en Europa League, zo is donderdag besloten op de vergadering van het uitvoerend comité. De Europese toernooien kunnen tegelijkertijd met de competities worden afgerond, maar er is ook de mogelijkheid dat de resterende wedstrijden in Europees verband voor augustus op de agenda worden gezet.

De competities krijgen wat betreft het resterende speelschema wel voorrang boven de Champions League en Europa League, zo benadrukt de UEFA in het donderdagmiddag verschenen persbericht. Beide Europese toernooien waren in de achtste finale beland, toen er werd besloten om het voetbal vanwege de coronacrisis voorlopig stil te leggen. De BBC en The Telegraph meldden vorige week dat de finale van het miljardenbal in Turkije wordt verplaatst naar 29 augustus, maar de UEFA wenst niet in te gaan op specifieke data. Ook over de eindstrijd van de Europa League in het Poolse Gdansk, die naar verluidt zou worden verschoven naar 26 augustus, is nog geen definitief besluit genomen.

Er zijn geen Nederlandse clubs meer actief in de Champions League en Europa League, maar het is zeker nog wel van belang welke club het eerstgenoemde toernooi op zijn naam schrijft. Plaatst de winnaar zich in eigen land opnieuw voor de Champions League, dan plaatst de nummer een in de Eredivisie zich rechtstreeks voor de groepsfase van het miljardenbal. De KNVB wijst normaal gesproken aanstaande vrijdag de nummer een in Nederland aan. Mocht de ranglijst van voor de uitbraak van het coronavirus worden gebruikt, dan plaatst Ajax zich opnieuw voor de poulefase van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

De UEFA heeft de voetbalbonden donderdag geadviseerd om de huidige stand te gebruiken bij de verdeling van Europese tickets, wanneer competities vanwege de coronacrisis niet kunnen worden uitgespeeld. Als de KNVB dat advies opvolgt, dan mag AZ zich voorbereiden op de voorronde van de Champions League. Feyenoord, PSV en Willem II beginnen in dat geval in de voorronde van de Europa League.