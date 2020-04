Adebayor laakt vergelijkingen: ‘Ik ga echt niks doneren, dit is heel simpel’

Verschillende voetballers hebben met forse donaties reeds bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus. In Togo is de nodige kritiek op Emmanuel Adebayor, daar de bekendste voetballer van het Afrikaanse land nog geen bedrag beschikbaar heeft gesteld voor de gezondheidszorg. In een video op Facebook laat Adebayor op uiterst duidelijke wijze weten dat hij ook niet van plan is om een donatie te doen.

“Laat ik heel duidelijk zijn voor de mensen die zeggen dat ik nog niks gedoneerd heb. Ik ga echt niks doneren, dit is heel simpel”, zo laat Adebayor er geen misverstand over bestaan. “Ik doe wat ik zelf wil, eet het eten wat ik wil en dat is het belangrijkste. Dan zijn er mensen zijn die kritiek leveren omdat ik nog geen liefdadigheidsorganisatie heb opgezet in Togo. Maar het lijkt alsof ik het coronavirus naar Togo heb gebracht.”

“Het is jammer, maar dat is niet het geval”, gaat de 36-jarige spits verder. Na voor achtereenvolgens FC Metz, AS Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Istanbul Basaksehir en Kayserispor te hebben gespeeld, staat hij nu onder contract bij het Paraguayaanse Olimpia Asunción. Adebayor verblijft op het moment echter niet in Zuid-Amerika, maar in zijn geboorteland Togo.

Onder meer Didier Drogba en Samuel Eto’o deden wel een donatie in de strijd tegen het coronavirus. “Je kan me vergelijken met Drogba of Eto'o, maar ik ben helaas niet Drogba of Eto’o. Ik ben Sheyi Emmanuel Adebayor en ik doe altijd wat ik zelf wil doen”, besluit de 66-voudig international van Togo. Volgens de officiële tellingen zijn er op dit moment 88 mensen in Togo besmet (geweest) met het coronavirus, terwijl er voorlopig 6 overledenen zijn gemeld.