‘Arsenal en AC Milan moeten minstens 50 miljoen betalen voor wereldkampioen’

Nabil Fekir speelt pas sinds afgelopen zomer voor Real Betis, maar de kans is aanwezig dat de spelmaker na een jaar alweer uit Sevilla gaat vertrekken. Verschillende clubs hebben volgens AS geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Fekir, waaronder Arsenal en AC Milan.

Los Verdiblancos grijpen dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid naast Europees voetbal en staan daarom volgens de berichtgeving niet afwijzend tegenover een vertrek van de grootverdiener. Vanwege de ‘slechte ervaringen’ met de transfer van Giovani Lo Celso naar Tottenham Hotspur, zit Betis echter wel hoog in de boom.

Betis wilde eigenlijk zestig miljoen euro incasseren voor de Argentijn, maar kreeg uiteindelijk nog geen vijftig miljoen binnen met de huursom en het uiteindelijke transferbedrag dat the Spurs betaalden. Een deel van dat bedrag moest ook nog eens afgedragen worden aan zijn oude werkgever Paris Saint-Germain, terwijl ook Lo Celso flink wat van de miljoenen opstrijkt.

Om een dergelijk scenario bij Fekir te voorkomen, wil Betis minstens vijftig miljoen zien. Olympique Lyon, de oude werkgever van de middenvelder, krijgt twintig procent van de winst die Betis maakt, waardoor er hoe dan ook een flink deel richting Frankrijk gestuurd zal moeten worden. Fekir zelf krijg op zijn beurt tien procent van de winst die Betis ontvangt uit de transfer.

De Spanjaarden betaalden vorig jaar een kleine twintig miljoen voor de 26-jarige spelmaker, waardoor zij in het geval van een transfer voor vijftig miljoen negen miljoen af moeten staan. Fekir, die nog tot medio 2023 vastligt in het Estadio Benito Villamarín, speelde tot nu toe 23 wedstrijden namens Betis. Daarin was de 23-voudig international van Frankrijk, die twee jaar geleden van de partij was toen les Blues de wereldtitel veroverden, goed voor zeven doelpunten en drie assists.