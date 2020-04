De Graafschap troeft FC Twente en Heracles af: ‘De club past bij me’

De Graafschap heeft met de komst van Elmo Lieftink de eerste versterking voor het nieuwe seizoen binnen. De middenvelder komt over van Go Ahead Eagles en tekent een contract voor twee seizoenen, met een extra seizoen als optie. Lieftink beschikt over een aflopend contract bij Go Ahead, dat eerder koos voor een formele opzegging.

De 26-jarige Lieftink speelde eerder bij Vitesse en Willem II en heeft zowel ervaring in de Keuken Kampioen Divisie als in de Eredivisie. Dit seizoen scoorde hij zesmaal. “Met de komst van Elmo halen wij een speler met ervaring binnen. Wij denken dat hij met zijn kwaliteiten prima past bij een club als De Graafschap. Het is dan ook mooi dat hij voor onze ambitie heeft gekozen”, vertelt manager voetbalzaken Peter Hofstede via de officiële kanalen van De Graafschap.

Volgens de Stentor hadden onder meer FC Twente, Heracles Almelo en SC Cambuur interesse in Lieftink. De middenvelder sprak in maart echter al met De Graafschap en trainer Mike Snoei. “Dat waren lange en prettige gesprekken. Strijd, passie…. Die club past bij me qua beleving en achterban”, verzekert Lieftink in gesprek met de regionale krant. “Het belangrijkste zijn de kansen die ik ga krijgen, want ik wilde niet ergens een jaar lang op de bank zitten.”

Go Ahead zegde per 1 april alle veertien aflopende verbintenissen op, vanwege de coronacrisis. Ook dat van Lieftink, ondanks een eenzijdige optie. “Een geluk bij een ongeluk voor mij. Al was ik met alle plezier nog een jaar bij Go Ahead gebleven als ze de optie hadden gelicht. Ik wilde terug naar de eredivisie. In eerste instantie het liefste met Go Ahead, maar dat zal lastig worden, vrees ik. De Graafschap gaat in mijn optiek wel promoveren.”

Het is echter nog de vraag of het betaald voetbal zal worden hervat en hoe de samenstelling van de Eredivisie én Keuken Kampioen Divisie er komend seizoen uit zal zien. De Graafschap neemt met 62 punten de tweede plaats in; koploper SC Cambuur heeft vier punten meer. Go Ahead staat met 48 punten op een zesde plaats.