‘Aasgieren’ loeren op belangrijkste Ajax-prooi; op 18 mei lonkt nieuws

Sontje Hansen heeft de topclubs voor het uitkiezen. De zeventienjarige aanvaller van Ajax werd maandag door The Guardian in verband gebracht met grootmachten als Manchester City, Juventus, Internazionale en RB Leipzig. Het Algemeen Dagblad bevestigt dat Hansen momenteel de belangrijkste prooi is van de 'buitenlandse aasgieren'.

'Het is een jaarlijkse dynamiek die op gang komt in het voorjaar als youngsters van Ajax volop in de schijnwerpers staan van buitenlandse grootmachten', schrijft Ajax-watcher Freek Jansen, die de interesse in het geval van Hansen niet opmerkelijk vindt. De spits was op het WK Onder-17 in Brazilië namelijk uitblinker en werd met zes goals gedeeld topscorer van het toernooi.

De naam van Hansen verscheen in diverse scoutingsboekjes en de belangstelling voor het toptalent steeg alleen maar toen hij in de hoofdmacht mocht acteren. Bij de gewonnen wedstrijden tegen ADO Den Haag (6-1) en Telstar (3-4) mocht de jongeling enkele minuten invallen. Begin januari vloog hij met het eerste elftal mee naar Qatar voor het trainingskamp, waar hij 'een gretige indruk' maakte.

Hansen ligt momenteel tot de zomer van 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA, maar daar kan spoedig verandering in komen, aldus de krant. 'Bij zijn volgende verjaardag, op 18 mei wordt Sontje Hansen 18 jaar, en dan lonkt een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt tot medio 2021. Het is aan Ajax om alle kapers op de kust te snel af te zijn.'