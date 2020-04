Ajax-uitblinker verbijsterde Szczesny: ‘Toen ik dat zag dacht ik: oh my God!’

Wojciech Szczesny raakte vorig seizoen diep onder de indruk van het Ajax dat 'zijn' Juventus uit de kwartfinale van de Champions League knikkerde. De Poolse doelman kijkt voor het YouTube-kanaal Foot Truck samen met ploeggenoot Matthijs de Ligt, vorig seizoen nog spelend aan Amsterdamse zijde, terug op de dubbele confrontatie in 2019. "Het hele elftal van Ajax was zo makkelijk om verliefd op te worden", zo spreekt Szczesny lovend over de Eredivisionist.

Nadat de thuiswedstrijd van Ajax vorig jaar tegen Juventus in 1-1 was geëindigd, boekte de ploeg van trainer Erik ten Hag in Turijn een verrassende 1-2 zege. Dat had ook Juve-goalie Szczesny, die vooral de rol van Ajax-spits Dusan Tadic opvallend vond, niet verwacht. "Tadic was in de Premier League (bij Southampton, red.) een goede speler, maar geen uitblinker, hij speelde daar ook op de vleugel. Toen ik hem bij Ajax zag, dacht ik: oh my God!", aldus de 46-voudig international.

Volgens Szczesny sluit het combinatievoetbal van Ajax heel goed aan bij de kwaliteiten van Tadic. "Hij past gewoon perfect in dat type voetbal, want de manier waarop hij speelt echt zoals je indoors speelt. Hij probeert iemand te vinden met de bal die dichtbij hem is, maar hij zal nooit gaan dribbelen of schieten. Het was zo mooi om hem te zien spelen, maar niet zo fijn om tegen hem te spelen", lacht de keeper van Juventus.

Ook een andere uitblinker bij Ajax, Frenkie de Jong, verbaasde Szczesny met zijn spel tegen Juventus. "Ik dacht dat Frenkie de Jong alleen een soort spelmaker was, een kleine lichtgewicht jongen, maar hij speelde ook hard! Hij zou zelfs als centrumverdediger kunnen spelen", aldus Szczesny, die vervolgens van gespreksgenoot De Ligt te horen krijgt dat De Jong bij Ajax daadwerkelijk achterin heeft gespeeld. "Ik heb een half jaar met hem samengespeeld in de verdediging", zegt De Ligt tegen zijn teamgenoot. "Natuurlijk zagen we niet Franz Beckenbauer, maar iedereen zei wel zoiets. Hij dribbelde gewoon van onze eigen zestien naar de zestien van de tegenstander."

Szczesny is verrast door wat De Ligt zegt, maar is tegelijkertijd onder de indruk. "Dat vind ik geweldig aan voetbal. Het moet zo fijn zijn om zo te spelen, met zoveel vrijheid", aldus de ex-doelman van Arsenal, die nogmaals benadrukt dat hij Ajax vond spelen als een indoorteam. "Toen we Ajax analyseerden voor onze wedstrijden, zeiden we tegen elkaar: dit lijkt op vijf tegen vijf indoorvoetbal. Het team heeft een bepaalde vorm, maar er zijn geen echte posities. Je zou je zelfs kunnen voorstellen dat De Ligt op het middenveld zou spelen in dat team. Op de vleugel had je wel typische buitenspelers, David Neres en Hakim Ziyech, maar Tadic was weer geen echte spits."