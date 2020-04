‘Manchester United passeert Van der Sar en sprak met drie kandidaten’

Edwin van der Sar werd in de Engelse media regelmatig nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Manchester United, waar hij de rol als director of football op zich zou moeten nemen. Volgens The Athletic is de algemeen directeur van Ajax niet in beeld bij the Red Devils.

Van der Sar bracht zes jaar van zijn loopbaan als doelman door op Old Trafford en won in die periode vier keer de Engelse landstitel en eenmaal de Champions League. Na zijn carrière als keeper werd hij opgeleid tot bestuurder bij Ajax, waar hij sinds een aantal jaar de rol van algemeen directeur op zich neemt.

Ed Woodward, vice-voorzitter van Manchester United, is al geruime tijd op zoek naar een directeur voetbalzaken. Vanaf het moment dat José Mourinho werd aangesteld als manager zoekt Woodward naar iemand die zich volledig bezig gaat houden met het spelersbeleid. Nog altijd is hij daar niet in geslaagd en dat kwam hem de afgelopen jaren dan ook op stevige kritiek te staan vanuit de achterban.

Van der Sar werd genoemd, maar de Ajax-directeur behoort niet tot de kandidaten. The Athletic claimt dat er gesproken is met drie verschillende oud-spelers van United: Rio Ferdinand, Darren Fletcher en Patrice Evra. Veel haast achter de aanstelling van een directeur voetbalzaken zit er bij Manchester United niet. Na de aanstelling van Ole Gunnar Solskajer als manger is de zoektocht op een laag pitje gezet.