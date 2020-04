‘Contractverlenging tegenvaller voor Ajax in jacht op vervanger Onana’

De kans dat Ajax aankomende zomer afscheid moet nemen van André Onana lijkt aanzienlijk en dus doen de Amsterdammers er goed aan om zich alvast te oriënteren op de opvolging van de Kameroener. Vanuit Portugal komt dinsdag het bericht dat Luís Maximiano een van de opties is. De komst van de doelman van Sporting Portugal zou echter weleens een lastig verhaal kunnen worden.

Record maakt melding van de interesse van Ajax in Maximiano, maar voegt eveneens toe dat de doelman dicht bij een akkoord met os Leões over een nieuwe verbintenis is. De 21-jarige sluitpost beschikt nog over een tot medio 2023 doorlopend contract in Lissabon en lijkt een flinke opwaardering tegemoet te kunnen zien.

Maximiano verdient momenteel 180 duizend euro op jaarbasis en kan met een nieuw jaarloon van 800 duizend euro zijn gage ruimschoots verviervoudigen. Het contract zal daarnaast worden verlengd van 2023 tot 2025 en de in de verbintenis opgenomen ontsnappingsclausule gaat omhoog van 45 miljoen naar 60 miljoen.

Naast Ajax worden ook Internazionale en AC Milan genoemd als gegadigden voor Maximiano, die vooralsnog 21 keer in actie kwam in de hoofdmacht van Sporting. Het verbaast zijn oude jeugdtrainer Tiago Capaz niet dat de doelman er zo goed op staat: “Dat verrast me inderdaad niet, aangezien hij nu een basisspeler is en het goed doet”, wordt hij geciteerd door Renascença.

“Ik denk dat het verlengen van zijn contract dan ook de beste optie is voor de club, aangezien hij hier lange tijd de eerste keus kan worden. Ik zie bij hem veel potentie. We weten dat hij van hetzelfde niveau kan worden als de laatste geweldige doelman die Sporting heeft gehad, Rui Patrício. Hij kreeg ook de ruimte en heeft een prachtige carrière opgebouwd”, sluit Capaz af.