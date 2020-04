Farfán haalt op Instagram genadeloos uit naar eigen club: ‘Ze willen me naaien’

Jefferson Farfán is absoluut niet te spreken over de maatregelen die zijn club Lokomotiv Moskou neemt als gevolg van de coronacrisis. De spelersgroep van de Russische topclub ging deze week akkoord met een salarisverlaging van veertig procent, maar de voormalig aanvaller van PSV laat op Instagram blijken dat hij het daar totaal mee oneens is. "Ze willen me naaien", aldus de 35-jarige Peruviaan.

Farfán hield op zijn Instagram-account een livestream met Roberto Guizasola, met wie hij samenspeelde bij Alianza Lima en het nationale elftal van Peru. "Ze mogen aan alles van me komen, behalve aan mijn geld", zo vertelt de geïrriteerde Farfán in de openbare uitzending aan zijn ex-teamgenoot. Farfán, die sinds januari 2017 voor Lokomotiv speelt, ontving deze week in zijn huis in Moskou een brief om hem te informeren over zijn loonsverlaging van veertig procent.

"Ze hebben me een brief in het Russisch gestuurd, ik snapte er helemaal niks van. Ik heb hem verscheurd, ze willen me naaien", zegt Farfán met een grijns op zijn gezicht. De laatste officiële wedstrijd van Farfán voor Lokomotiv dateert overigens van 4 mei vorig jaar; sindsdien kampt de ex-vleugelspits van Schalke 04 en PSV met een zware knieblessure. Het contract van Farfán, die naar verluidt ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar verdient, loopt op 30 juni af.

Vedran Corluka, de aanvoerder van Lokomotiv, liet eerder in een statement weten wél achter de maatregel van de club te staan. De 34-jarige Kroaat zegt dat de beslissing door de spelersgroep is genomen uit solidariteit met de rest van het personeel van de club, dat zijn salaris wél behoudt. "Het coronavirus heeft grote impact op de manier van leven en op de economie van alle landen. We hebben veel respect voor de medewerkers van Lokomotiv en we moeten hen nu steunen", zei Corluka.

"Het voetbal is, net als de rest van de sporten, gestopt en spelers uit de rest van de wereld gaan hun salarissen verlagen tijdens het stilliggen van de sport. Ons team vindt deze stap zeer noodzakelijk", zo besluit Corluka zijn verklaring. De salarisverlaging geldt in ieder geval tot 31 mei, de dag waarop de hervatting van de Russische competitie momenteel gepland staat. Nummer twee Lokomotiv staat met nog acht wedstrijden te spelen negen punten achter Zenit Sint-Petersburg.