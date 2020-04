Verheugd FC Volendam komt met nieuws over Wim Jonk en ‘Team Jonk’

Wim Jonk blijft een jaar langer voor de selectie van FC Volendam staan. De 53-jarige trainer heeft zijn contract tot de zomer van 2022 verlengd, zo maakt de club zaterdag bekend. Ook technisch directeur Jasper van Leeuwen verlengt met een jaar, evenals de specialisten van Team Jonk die een belangrijke rol vervullen in het technische beleid dat de club sinds dit seizoen volgt. “FC Volendam is verheugd dat het ondanks de onzekere tijden verder kan bouwen aan het sportieve fundament om de ambities waar te maken”, zo valt er op de clubsite te lezen.

“Met de aanstelling van Jonk en zijn team in april vorig jaar, zette FC Volendam in op een nieuwe koers. Nadat eerst de raad van commissarissen en later het bestuur werd voorzien van fris elan, was daarmee ook de basis gelegd voor een professionaliseringslag op het technisch gebied”, valt in een statement te lezen. “Niet alleen Jonk en Van Leeuwen geven hier zichtbaar invulling aan, ook Ruben Jongkind (strategisch consultant), Freek de Boer (hoofd performance) en Michel Hordijk (hoofd skills training) leveren op verschillende gebieden met hun eigen specialisme een aanzienlijke bijdrage.”

Jonk maakt in zijn eerste seizoen direct indruk. Met gemiddeld de jongste selectie van de Keuken Kampioen Divisie, uitgezonderd de beloftenteams, werd de tweede periodetitel veroverd. FC Volendam is momenteel op een derde plaats terug te vinden. “We zijn hier met zijn allen bezig met een duidelijke missie”, stelt Jonk. “Ik voel heel sterk dat iedereen binnen de club hard werkt om gezamenlijk naar een hoger niveau te groeien. Voor mij is het logisch dat we hier nog niet mee klaar zijn, dus ik kijk met veel plezier uit naar de volgende stappen. We waren al goed op weg met steeds meer sfeer en beleving in het stadion.”

“Zodra we weer mogen spelen voor publiek kunnen we ook verder met die mooie uitdaging: het stadion vol spelen.” Van Leeuwen benadrukt dat FC Volendam mooie eerste stappen heeft gezet. “Maar we zijn er nog lang niet en je weet dat in topsport de vervolgstappen altijd nog een stuk zwaarder zijn. We hopen dat we het lopende seizoen nog kunnen afmaken zoals het hoort, maar ook daarna gaan we weer vol motivatie door op de ingeslagen weg. Namens het gehele Team Jonk spreek ik de hoop uit dat ook alle fans en sponsoren de club blijven steunen, want in moeilijke tijden zijn echt alle schouders nodig. Wij vertrouwen op de kracht van de Volendamse gemeenschap, juist op dit soort momenten kan dat het verschil maken.”