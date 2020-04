Ajax-spelers huiverig: ‘Sommigen zijn nu terughoudend, ze willen zekerheid’

De Nederlandse profcompetities liggen momenteel stil door de coronacrisis en het is maar de vraag of de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie nog worden afgemaakt dit seizoen. Andy van der Meijde vindt dat de KNVB moet besluiten te stoppen met de huidige voetbaljaargang, zodat de clubs zich vanaf augustus kunnen focussen op volgend seizoen.

"Ze moeten gewoon stoppen nu. En de club die bovenaan staat kampioen laten worden", lacht Van der Meijde, die doelt op de koppositie van zijn oude club Ajax, in gesprek met Hélène Hendriks voor Veronica Inside. "Nee, ze moeten natuurlijk stoppen. Kijk, ze willen in juni doorgaan en in augustus begint alweer de nieuwe competitie. Die jongens krijgen dan geen rust."

De oud-aanvaller hoopt dat de clubs en de KNVB tot een gezamenlijk besluit komen. Van der Meijde weet ook niet of het veilig is om al zo snel weer het seizoen te hervatten gezien de coronacrisis. De oud-prof geeft aan dat voetballers ook huiverig zijn om bij hem in de auto te zitten voor zijn serie Bij Andy in de Auto. Op de vraag of Van der Meijde nog contact heeft met spelers van Ajax, antwoordt hij bevestigend.

"Ja, vrijwel allemaal. Wat ze dan zeggen? Tja, die zijn gewoon aan het trainen", vervolgt Van der Meijde. "Die hebben ook niet veel te doen. Ik heb jongens wel gevraagd of ze in de auto komen, maar sommigen zijn nu wat terughoudend. Ze willen voor de zekerheid toch wel weten of er echt niets aan de hand is. Dat ze veilig zijn, laat ik het zo zeggen", besluit de oud-international.