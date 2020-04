‘Barcelona weigert deal met te dure routinier en gaat voor de jeugd’

Barcelona heeft geen interesse in een samenwerking met Willian. De Catalaanse topclub werd de voorbije weken veelvuldig gelinkt aan de bijna transfervrije Braziliaan van Chelsea, maar volgens Sport gaat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler niet naar het Camp Nou verkassen. Barcelona is juist op zoek naar jonge spelers die minder salaris eisen, zo klinkt het.

Kia Joorabchian, zaakwaarnemer van onder anderen Philippe Coutinho, behartigt ook de belangen van de 31-jarige Willian. De spelersmakelaar zou hebben gepolst of Barcelona interesse had in een samenwerking met de routinier. Barcelona had in 2018 wel belangstelling voor Willian, maar heeft nu aangegeven dat een akkoord tussen club en speler er waarschijnlijk niet van gaat komen.

De Catalanen zijn wel gecharmeerd van Willian, maar hebben op dit moment andere prioriteiten. Er is naar verluidt geen plaats voor de buitenspeler in het nieuwe project van Barcelona, dat vooral aast op jongere spelers. Een transfer naar Barcelona is niet helemaal uitgesloten, maar de kans is groter dat Willian vertrekt naar bijvoorbeeld Tottenham Hotspur of Paris Saint-Germain.

Layvin Kurzawa lijkt wél naar Barcelona te verkassen deze zomer. De linkervleugelverdediger beschikt bij PSG over een aflopend contract en wil zijn loopbaan graag voortzetten bij de koploper van LaLiga. Kurzawa wordt ook gelinkt aan onder meer Liverpool en Arsenal, maar de Frans international wil in het Camp Nou graag de concurrentiestrijd aangaan met Jordi Alba.