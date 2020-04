‘Ik verwacht dat de Premier League met hetzelfde statement als België komt’

Pierpaolo Marino, technisch directeur van Udinese, gaat ervan uit dat het huidige Premier League-seizoen beëindigd gaat worden. “De Belgische voetbalbond heeft al besloten om te stoppen en ik verwacht dat in Engeland hetzelfde statement zal komen”, aldus Marino. Zijn uitspraak is opmerkelijk, daar Udinese met de familie Pozzo dezelfde eigenaar heeft als Watford.

Udinese is eigendom van Giampaolo Pozzo, de vader van Watford-eigenaar Gino en beide clubs werken nauw samen. Met Marvin Zeegelaar, Ken Sema en Stefano Okaka beschikt de Serie A-club over drie spelers die afkomstig zijn van the Hornets. Marino maakt zich grote zorgen over het voetbal in zowel Italië als Engeland. “De situatie daar is zeer, zeer serieus. Ik hoop gewoon dat we snel weer van het voetbal kunnen genieten. Ik maak me vooral zorgen over het aankomende seizoen, niet over het huidige”, zegt hij tegen Sportitalia.

In België heeft de Pro League de Belgische voetbalbond geadviseerd om het seizoen per direct te beëindigen en volgens Belgische media is de kans groot dat dit advies wordt opgevolgd. De UEFA ziet echter liever dat de competities worden uitgespeeld. De Europese voetbalbond bracht daarom een persbericht naar buiten waarin stond dat er consequenties kunnen volgen wanneer competities niet worden afgerond. FA-voorzitter ziet het liefst dat de Premier League wordt afgerond, maar sluit niet uit dat de Engelse competitie beëindigd moet worden.

“We zijn vastberaden om het seizoen af te maken, aangezien dit problemen voorkomt met oog op het promotie, degradatie en het uitdelen van de landstitel”, zegt Clarke op de website van de Engelse voetbalbond. “Echter, mogelijk kunnen we het seizoen niet afmaken omdat de prioriteit nu niet bij het voetbal ligt, maar bij het redden van levens.” Het is onduidelijk of de Engelse landstitel naar Liverpool gaat wanneer de Premier League beëindigd wordt. Het team van manager Jürgen Klopp heeft een straatlengte voorsprong op de concurrentie.