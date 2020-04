Van Dijk en Koopmeiners leveren bijdrage: ‘Daar liggen prachtige herinneringen’

De KNVB heeft maandagmiddag een steunpakket voor het Nederlandse voetbal onthuld. Veel clubs komen door de coronacrisis in de problemen en kunnen in de toekomst een beroep doen op dit pakket. Het totaalbedrag komt uit op elf miljoen euro, dat is opgebouwd uit donaties van de Oranje-internationals en de ING en een aantal maatregelen van de KNVB zelf.

De donaties van de Oranje-teams en de ING zijn bedoeld voor het amateurvoetbal, terwijl de KNVB ook clubs in het betaald voetbal gaat ondersteunen. “We voetballen over de hele wereld in de mooiste stadions. Maar je vergeet nooit waar je bent begonnen. Onze oude amateurclubs. Daar liggen allemaal prachtige herinneringen”, legt Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk uit.

“Juist nu heeft het amateurvoetbal een steuntje in de rug nodig. Wij zijn blij dat we in deze moeilijke tijd iets terug kunnen doen. Zodat ook de voetballers van nu een mooie toekomst hebben.” Naast de spelers van het ‘grote’ Nederlands elftal, dragen ook de internationals van Jong Oranje en de Oranje Leeuwinnen hun steentje bij.

“In deze moeilijke tijd, zonder voetbal en waarin voetbal ook maar een bijzaak is, zijn er veel amateurclubs die het financieel zwaar hebben”, voegt Jong Oranje-captain Teun Koopmeiners toe. “Ook vanuit Jong Oranje willen we deze clubs graag ondersteunen om ze door deze lastige periode heen te helpen. We hopen dat onze bijdrage helpt en dat we snel weer allemaal gezond op het voetbalveld kunnen staan.”