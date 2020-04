Beelden uit Nederland verbazen Van Bronckhorst: ‘Dat is hier ondenkbaar’

China lijkt de draad weer langzaam op te pikken na de coronacrisis. Waar Europa nog helemaal in de ban is van de longziekte, kan Giovanni van Bronckhorst als trainer van Guangzhou R&F zich opmaken voor een nieuw voetbalseizoen. "Wie had nou kunnen denken dat het zo snel en zo dodelijk de wereld over zou gaan?", zegt de oud-verdediger in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Toen ik net na de jaarwisseling officieel tekende bij Guangzhou R&F, waren er wel mensen die zeiden: doe voorzichtig. Maar nu is het de omgekeerde wereld. In China komt het leven echt weer op gang", aldus Van Bronckhorst, die ondanks de bizarre start nog wel zin heeft in het avontuur in het Aziatische land. "Wie had nou kunnen denken dat de hele wereld plat zou komen te liggen door het virus?"

"Iedereen heeft er last van. Waar ik nu ook had gezeten, het coronavirus had het dagelijkse leven bepaald. Zoals het ook bepaalt wanneer alles weer normaal is. In China is hopelijk de laatste fase ingegaan." De trainer weet niet of Europa zich moet vastklampen aan de ontwikkeling in China. "Ik ben geen viroloog. Hier was de eerste besmetting op 1 december en de kans bestaat dat we zes maanden later weer voetballen."

"Wat ik wel merk is dat Chinezen al het advies meteen opvolgen. In Nederland zag ik de beelden van de volle stranden en parken. Dat is hier ondenkbaar." Van Bronckhorst erkent dat de onzekerheid over de startdatum van de competitie lastig voor hem is. "Maar alles in het juiste perspectief hè, het stelt niets voor vergeleken met de problemen die de wereld nu heeft. We hebben een lesje gekregen in hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn", besluit de oefenmeester.