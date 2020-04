Willian staat voor transfer: ‘Chelsea zei dat het onmogelijk was’

Willian lijkt te vertrekken bij Chelsea komende zomer. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler beschikt in Londen over een aflopend contract en komt er niet uit met de club inzake een contractverlenging. In gesprek met FOX Sports Brasil bevestigt de 31-jarige Braziliaan dat de onderhandelingen vooralsnog erg stroef verlopen.

"Iedereen weet dat mijn contract over een paar maanden afloopt. Een contractverlenging wordt een moeilijk verhaal", vertelt de routinier, die aangeeft dat Chelsea een andere gedachtegang heeft over de duur van de verbintenis. "Ik denk dat een verlenging moeilijk gaat worden, want Chelsea heeft een contract van twee jaar aangeboden en ik wil er drie jaar bij."

"Chelsea zei dat drie jaar onmogelijk was, dus nu speelt dit obstakel", vervolgt Willian, die nog niets over zijn toekomst heeft beslist en alle opties openhoudt. "We weten niet wat er kan gebeuren. Het kan zomaar zijn dat we opeens een deal sluiten. Maar wat ik vandaag kan zeggen is dat mijn contract afloopt en dat ik met elke club kan onderhandelen over een dienstverband."

Hakim Ziyech, die komende zomer van Ajax naar Chelsea verkast, lijkt zodoende een concurrent minder te krijgen in Londen. Willian wordt met diverse clubs in verband gebracht, waaronder Arsenal, Tottenham Hotspur en Juventus. De ervaren buitenspeler heeft tot op heden 329 wedstrijden gespeeld voor Chelsea, met 59 goals en evenzoveel assists als resultaat.