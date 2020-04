‘Verguisde Jesse Lingard kan pikante binnenlandse transfer maken’

Het lijkt steeds aannemelijker dat Jesse Lingard Manchester United aan het einde van het seizoen gaat verlaten. Het contract van de 27-jarige vleugelaanvaller loopt nog tot medio 2021, waardoor de Engelse topclub hem in principe komende zomer wel van de hand moet doen om nog een transfersom te vangen. The Athletic schrijft dat Arsenal momenteel de belangrijkste kanshebber is om Lingard binnen te halen.

Lingard werd door Manchester United opgeleid en veroverde na huurperiodes bij Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion en Derby County een plaats in de eerste selectie van Manchester United. Dit seizoen kan de vleugelaanvaller niet altijd rekenen op een basisplaats in het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer, al speelde hij tot dusver wel 35 wedstrijden (waarin hij 2 doelpunten en 2 assists leverde). Door de komst van Bruno Fernandes in de winterse transferwindow is Lingard definitief uit de plannen van Solskjaer verdwenen. Het contract van Lingard bij Manchester United loopt nog tot medio 2021, al bestaat er een optie om die verbintenis te verlengen.

Het lijkt er momenteel niet op dat Manchester United het zo ver wil laten komen, want Solskjaer zou reeds besloten hebben dat Lingard komende zomer mag vertrekken. AS Roma en Atlético Madrid werden eerder genoemd als mogelijke buitenlandse bestemmingen voor de 24-voudig Engels international, maar The Athletic noemt Arsenal nu als voornaamste gegadigde. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Raul Sanllehi, verantwoordelijk voor de transfers bij the Gunners, spoedig een telefoontje gaat wagen naar zaakwaarnemer Mino Raiola.

Arsenal is op zoek naar een opvolger voor Dani Ceballos, die aan het einde van het seizoen normaal gesproken terugkeert naar Real Madrid. Lingard lijkt een betrekkelijk goedkope optie, al is Manchester United van plan om de geïnteresseerde clubs tegen elkaar op te laten bieden. De clubleiding van the Red Devils houdt er wel rekening mee dat de transfersom lager zal uitvallen door de uitbraak van het coronavirus. Wolverhampton Wanderers, Watford en Sheffield United zouden tevens in de markt zijn voor Lingard.