Ahmed ‘Mido’ Hossam haalt uit: ‘Hij heeft niks toegevoegd aan Real Madrid’

Ahmed ‘Mido’ Hossam is niet onder de indruk van wat Zinédine Zidane in zijn tweede periode als trainer van Real Madrid laat zien. De oud-aanvaller van onder meer Ajax en Celta de Vigo, die de laatste jaren werkzaam is als trainer, denkt niet dat de Fransman en de Spaanse topclub er goed aan hebben gedaan om wederom met elkaar in zee te gaan, ook al is hij een van de meest succesvolle trainers in de clubgeschiedenis.

Het verhaal is bekend: Zidane trad in januari 2016 in dienst als definitieve opvolger van Rafael Benítez en het regende vervolgens prijzen. Real Madrid veroverde de landstitel, een Spaanse Super Cup, tweemaal het WK voor clubteams, twee Europese Super Cups, maar na de derde Champions League op rij koos Zidane er onverwachts voor om op te stappen.

Real Madrid schakelde noodgedwongen en opteerde eerst voor Julen Lopetegui en daarna voor Santiago Solari, maar in beide gevallen was het geen onverdeeld succes. Ajax schakelde Real Madrid in de achtste finales van de Champions League uit en de Spaanse topclub was destijds in LaLiga op een derde plaats terug te vinden. Ook de rentree van Zidane, iets meer dan een jaar geleden, heeft vooralsnog geen effect gesorteerd, behoudens de winst van de Spaanse Super Cup in januari.

Real Madrid won tot dusver slechts 54 procent van de 50 wedstrijden in de tweede periode onder Zidane. “Ik ben echt weg van Real Madrid, het is mijn favoriete team in de competitie”, vertelt Mido in gesprek met AS. “Maar mijns inziens heeft Zidane niets toegevoegd aan Real Madrid sinds hij terug is. Er is een gezegde: trouw niet tweemaal met dezelfde vrouw.”

Hoewel Real Madrid al bijna twee jaar gebukt gaat onder het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus, was de Koninklijke tot de coronacrisis nog in de race voor de belangrijkste prijzen. In het laatste speelweekend voor het stilleggen van LaLiga raakte men de koppositie kwijt aan Barcelona, dat hoe dan ook maar twee punten meer heeft. In de achtste finales van de Champions League ging het eerste duel met Manchester City met 1-2 verloren. In de Copa del Rey moest Real Madrid zijn meerdere erkennen in Real Sociedad, dat een sensationele 3-4 overwinning boekte in het Santiago Bernabéu.