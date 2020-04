‘Manchester United laat Timothy Fosu-Mensah in onzekerheid’

Timothy Fosu-Mensah komt in principe nog altijd in aanmerking voor een nieuw contract bij Manchester United, zo schrijven Engelse media zondag. Hoewel alles erop wees dat de verdediger van 22 jaar aan het einde van het seizoen transfervrij kon vertrekken, zou de clubleiding er volgens de laatste berichtgeving toch serieus over nadenken om een nieuwe verbintenis uit te delen.

Fosu-Mensah, die al sinds 2014 aan Manchester United verbonden is, beschikt over een aflopende verbintenis op Old Trafford. In de contractuele samenwerking zit een optie voor een contractverlenging van twaalf maanden. Een zware knieblessure was echter een flinke streep door de rekening. Fosu-Mensah liep een jaar geleden tijdens zijn uitleenperiode aan Fulham schade aan de kniebanden op en moest uiteindelijk ook onder het mes. Een lange revalidatieperiode volgde.

Fosu-Mensah speelde sindsdien geen enkele wedstrijd meer op het allerhoogste niveau. Hij maakte voor aanvang van de coronacrisis wel speelminuten in een wedstrijd van de Onder-23 tegen Stoke City. Zijn laatste wedstrijd in de hoofdmacht van Manchester United dateert zelfs van mei 2017. De drievoudig Oranje-international werd immers een seizoen later aan Crystal Palace uitgeleend, alvorens hij in 2018/19 op huurbasis naar Fulham werd gestuurd.

Manager Ole Gunnar Solskjaer wikt en weegt desondanks de continuïteit van Fosu-Mensah, die dankzij zijn verrichtingen bij Crystal Palace en Fulham én zijn naderende transfervrije status interesse van enkele clubs geniet. De manager van Manchester United ziet in de voormalig jeugdspeler van Ajax overigens een extra optie voor het middenveld.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat een beslissing over de toekomst van Fosu-Mensah voorlopig is uitgesteld. De verdediger wil zelf dolgraag op Old Trafford blijven en is naar verluidt bereid om te wachten op een definitieve beslissing. Fosu-Mensah maakte vier jaar geleden onder Louis van Gaal zijn debuut in het eerste, maar zijn ontwikkeling stagneerde toen José Mourinho als opvolger werd aangesteld. De teller staat op 21 duels.