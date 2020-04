‘Heurelho Gomes (39) kan telefoontje van PSV verwachten’

PSV heeft een functie in gedachten voor Heurelho Gomes, zo weet Robin Jongmans van De Telegraaf te melden. De Eindhovenaren zien de 39-jarige doelman van Watford niet meer onder de lat terugkeren in het Philips Stadion, maar zien wel een andere rol voor de Braziliaan weggelegd.

Tussen 2004 en 2008 was Gomes de eerste doelman van PSV en in die periode bereikte hij met de club onder meer de halve finale van de Champions League. "Vanwege zijn leeftijd is het echter uitgesloten dat hij als goalie terugkeert bij PSV, dat met Lars Unnerstall, de terugkerende Jeroen Zoet en Robbin Ruiter voor komend seizoen nog drie keepers onder contract heeft staan", zo zegt Jongmans op de website van zijn krant.

Gomes staat sinds 2014 onder de lat bij Watford en was gedurende zijn eerste drieënhalf jaar bij de club de eerste keuze onder de lat. De elfvoudig international is zijn basisplaats begin 2018 kwijtgeraakt en heeft sindsdien ook geen enkele Premier League-wedstrijd meer gekeept. Gezien zijn aflopende contract is de verwachting dat Gomes per 1 juli vertrekt bij Watford.

"PSV is voornemens contact op te nemen met Gomes", aldus Jongmans. "De club houdt de contacten met spelers, die veel voor de club hebben betekend, graag warm. Zijn naam staat op het lijstje om te praten over een eventuele rol binnen of vóór PSV. Technisch manager John de Jong en adviseur Guus Hiddink hebben eerder met Gomes gewerkt. Zij kunnen het beste inschatten wat de Braziliaan voor de club kan betekenen."

Bij PSV komt de functie van keeperstrainer vrij, omdat de Eredivisionist het aflopende contract van Ruud Hesp opgezegd heeft. "Of Gomes direct klaar is voor een rol als keeperstrainer, is de vraag", stelt Jongmans. "Gomes gaf zelf aan het te zien zitten om als ambassadeur van PSV in Brazilië aan de slag te gaan, zoals Carlos Salcido die heeft in Mexico. Een dergelijke rol zal PSV op zijn minst zien zitten."