Van Gelder en Verweij botsen op Twitter: ‘Geen zin om je kwaad te maken’

Veel clubs, waaronder Ajax, AZ en PSV, zien een hervatting van de Eredivisie dit seizoen niet zitten. De clubs stellen dat de ernst van de coronacrisis een voortzetting niet mogelijk maakt. De KNVB wil echter nog geen knopen doorhakken en krijgt zodoende flink wat kritiek te verduren. Jack van Gelder begrijpt het standpunt van de bond wel.

"Het is niet terecht om de KNVB en de ECV te betichten van laks gedrag. Er moet gewoon afgewacht worden", aldus de presentator van Ziggo Sport op Twitter. "Wellicht dat de competities in het betaalde voetbal uiteindelijk geen doorgang zullen vinden, maar de UEFA en bijvoorbeeld FOX Sports hebben er ook iets over te zeggen."

Mike Verweij, journalist van De Telegraaf, zegt in een reactie dat Eric Gudde, de directeur van de KNVB, gisteren afwezig was tijdens het overleg tussen de clubs. Hij zou zich hebben laten vertegenwoordigen door Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de bond. "Dat lijkt niet correct, maar is tactisch juist", reageert Van Gelder op Verweij. "Gudde kan op dit moment niet veel. Hij is afhankelijk van de UEFA en besluiten van andere bonden. In zo'n geval zet je een tussenschakel ertussen. Zo gaat dat nu eenmaal in het bedrijfsleven."

Verweij vindt het een aparte redenering. "Ja, vast. Als de boel in de brand staat, duiken de echte leiders weg? En afhankelijk van de UEFA? De Belgen niet? Het is hoe afhankelijk je je opstelt", doelt de journalist op de verwachting dat de competitie in België wel wordt stopgezet. "In België gaat het vooralsnog om een advies", repliceert Van Gelder.

"Het heeft geen zin om je kwaad te maken over de huidige situatie. Gewoon afwachten. Dat doet de hele wereld aangaande de verdere ontwikkeling van het coronavirus. In deze tijd is het met een gestrekt been ingaan onnodig. Blijf gezond", besluit de presentator. Verweij sluit zich daarbij aan: "Gezondheid is inderdaad het belangrijkste, niet de UEFA of de KNVB."