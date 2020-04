Almere City komt met nieuws: ‘De man die ons richting Eredivisie kan dirigeren’

Ole Tobiasen is ook komend seizoen de hoofdtrainer van Almere City FC. De 44-jarige oefenmeester heeft met de directie van de Keuken Kampioen Divisie-club een akkoord bereikt over de verlenging van zijn huidige verbintenis voor nog een jaar, zo maakt de club donderdagavond bekend. Het wordt voor de Deen zijn eerste volledige seizoen als eindverantwoordelijke.

Tobiasen streek in de zomer van 2018 neer in het Yanmar Stadion en stond sindsdien tweemaal als interim-hoofdcoach voor de groep. Vorig seizoen nam hij in maart de taken over van Michele Santoni en leidde hij zijn ploeg vervolgens naar het winnen van de vierde periodetitel. Deze voetbaljaargang begon de Deen als assistent van Robert Molenaar, maar na diens vertrek werd Tobiasen eind november opnieuw als eindverantwoordelijke aangesteld. Van de dertien sindsdien gespeelde wedstrijden, werden er zeven in winst omgezet en eenmaal werd er gelijk gespeeld.

Tobiasen is dankbaar dat hij opnieuw het vertrouwen krijgt van de clubleiding. “Ik heb het hier bij Almere City FC goed naar mijn zin en ik ben blij met deze kans”, laat Tobiasen op de clubsite weten. “Het is fijn om komend seizoen vanaf dag één als hoofdcoach voor de groep te staan. Dat biedt mij de mogelijkheid om mijn visie verder uit te werken. We hebben met de club al mooie stappen gezet en willen ieder jaar beter worden.”

“Dat moet terug te zien zijn op het veld en op de ranglijst. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar ook de volgende stap kunnen zetten.” Het voelt voor algemeen directeur John Bes ‘heel goed’ om Tobiasen langer aan de club te binden. “Inmiddels heeft hij zich gedurende twee turbulente seizoenen meer dan waargemaakt en is hij voor ons de man die Almere City FC daadwerkelijk richting Eredivisie kan dirigeren. Daarnaast is Ole een hele fijne en sociale persoonlijkheid, die prima past bij de kernwaarden en omgangsvormen binnen onze club.”

Technisch manager Teun Jacobs sluit zich bij die woorden aan. “Bovendien creëert Ole een hele goede werksfeer binnen de staf. De samenwerking met hem ervaar ik als erg prettig en constructief. Ik kijk er daarom naar uit om ook in het nieuwe seizoen gezamenlijk de schouders eronder te zetten, om met elkaar onze doelen te realiseren.”