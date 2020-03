Hoe vergaat het Xavi Simons bij PSG na ‘moeizame start’? ‘De lach is terug’

Xavi Simons werd jarenlang getipt als ‘next big thing’ voor het middenveld van Barcelona, maar afgelopen zomer vertrok de jonge Nederlander verrassenderwijs naar Paris Saint-Germain. Hij kon zich niet vinden in het toekomstplan van de Catalanen en meende in de Franse hoofdstad meer perspectief te hebben. In oktober volgde vanuit radiostation Cadena SER echter de berichtgeving dat hij ongelukkig zou zijn in het Parc-des-Princes. Zelf gaf hij in dezelfde maand aan de NOS toe dat het ‘in het begin zwaar’ was in Frankrijk. Hoe gaat het een klein half jaar later met de belofte van Oranje Onder-17?

De lach is terug. Dat is de belangrijkste conclusie van Goal-journalist Benjamin Quarez. Hij volgt PSG als clubwatcher op de voet en ziet Simons geregeld in actie sinds hij op 23 januari 2019 zijn intrede deed bij les Parisiens. Daar werd de Nederlander gestald door zaakwaarnemer Mino Raiola, die aan het werk werd gezet nadat duidelijk werd dat Barcelona hem geen leeftijdscategorie door wilde schuiven. Simons werd lange tijd gezien als het grootste talent van La Masia, maar was op dat moment voorbij gestreefd door Ilaix Moriba. Laatstgenoemde tekende een veel lucratiever contract dan Simons kreeg voorgeschoteld en speelt nu bij het hoogste jeugdteam en bij Barcelona B.

De Nederlander had met een jaarloon van 200.000 euro evengoed bij de drie bestbetaalde jeugdspelers van Barcelona kunnen zitten, maar besloot vanwege het ‘gebrek aan vertrouwen’ de deur achter zich dicht te trekken na een verblijf van negen jaar bij La Masia. Bij PSG kreeg hij wel de kans om als zestienjarige door te schuiven naar de Onder-19 en naar verluidt ontvangt hij nu ook een fors hoger salaris. Zelf focust hij zich echter op de sportieve uitdaging. “In het begin was het zwaar, omdat mijn teamgenoten en tegenstanders fysiek sterker zijn. Nu ben ik het gewend en voel ik mij goed. Ik heb ook al een keer meegetraind met het eerste elftal. Daar was ik heel blij mee”, betoogde de Nederlander in oktober tegenover de NOS, nadat hij een maand eerder wegens interlandverplichtingen bij de hoofdmacht mee mocht trainen met het eerste team van Thomas Tuchel.

Vooralsnog is het bij die ene keer gebleven, hetgeen volgens Quarez altijd al de intentie is geweest. “Hij viert zijn zeventiende verjaardag pas eind april. Bij PSG breken de laatste jaren relatief veel talenten door en nu zijn eerst Adil Aouchiche en Tanguy Kouassi aan de beurt om door te schuiven. De prognose is dat Xavi over één of twee seizoenen ook meer kansen gaat krijgen bij het eerste”, aldus de clubwatcher. “Hij krijgt nu de kans om te rijpen bij de Onder-19. Simons kende weliswaar een moeilijke start in zijn nieuwe omgeving, maar trainer Stéphane Roche bleef hem het vertrouwen geven en dat werpt zijn vruchten af. Inmiddels is de lach weer terug en zijn progressie is zichtbaar. Hij neemt veel vrije trappen en corners en die ballen zijn allemaal zuiver. Ook ligt hij goed in de groep”, aldus Quarez, die aangeeft dat Simons voornamelijk in het Engels communiceert en ook al een beetje Frans spreekt.

De Nederlander speelt meestentijds als centrale middenvelder, maar heeft in de Youth League ook een incidentele keer op ‘10’ en op de vleugels gestaan. Met zijn zestien jaar en elf maanden was hij voor de stillegging van het Franse voetbal de jongste basisspeler in het elftal. “Hij is erg rustig aan de bal en heeft een goede pass in de benen”, prijst Quarez, die Simons echter niet het grootste talent van de Onder-19 noemt. “Die eer is voorbehouden aan aanvallende middenvelder Adil Aouchiche.” Ook Tanguy Kouassi (centrale verdediger), Arnaud Kalimuendo (spits) en Timothée Pembele (centrale verdediger) zijn volgens de clubwatcher verder in hun ontwikkeling. “Zij zijn ook allemaal simpelweg een jaartje ouder dan Simons. Het is een dooddoener, maar hij heeft tijd nodig om richting het eerste team te groeien. Ik denk zeker dat hij ooit zover komt. Hij heeft er de kwaliteiten voor.”

Paris Saint-Germain heeft sinds afgelopen zomer geen Onder-23 meer, dus speelt Simons nu al in het voorportaal van het eerste elftal. Daar moet hij zich binnen nu en drie jaar klaarmaken voor de grote stap richting het sterrenteam van spelers als Neymar, Kylian Mbappé en Angel Di Maria. Dat drietal vormt de voorhoede en ook op het middenveld heeft Tuchel beschikking over grote namen als Marco Verratti, Leandro Paredes, Julian Draxler, Ander Herrera en Idrissa Gueye. De twee laatstgenoemden zijn de dertig echter al gepasseerd, dus lijkt er op natuurlijke wijze ruimte te komen voor Simons en de negen maanden oudere Aouchiche, die kort achter de spitsen speelt en in die rol recent al mocht invallen bij de hoofdmacht.

Wel heeft de clubeigenaar Nasser Al-Khelaifi de ambitie om zo snel mogelijk de Champions League te winnen, dus wellicht komen er voor de doorbraak van Simons nog meer wereldsterren bij om te concurreren op het middenrif. Het enige wat Simons kan en moet doen is focussen op zichzelf, meent Quarez. “Hij is een goede speler, maar we moeten niet uit het oog verliezen dat hij moet doorbreken bij een heel grote club als PSG. Ik weet zeker dat hij dat op termijn in zich heeft, maar hij moet bijvoorbeeld eerst nog flink aan spierkracht winnen voor het zover is” aldus de Goal-journalist. “In Frankrijk wordt op een andere manier gevoetbald dan hij gewend was. Ook in de jeugd gaat het veel meer om kracht. In tactisch opzicht bleek hij vanaf de eerste training wel meteen heel goed. Daarin zie je zijn opleiding bij Barcelona terug. Ook straalt hij plezier uit en toont hij zich bereid om keihard te werken. Dat zijn uiteindelijk de belangrijkste ingrediënten.”

Indien Simons het tot inderdaad het eerste elftal schopt, komt hij daar met Mitchel Bakker (19) een landgenoot tegen. De linksback stapte afgelopen zomer transfervrij van Jong Ajax over naar Parijs en speelde door absenties van zijn directe concurrenten tot nu toe twee bekerwedstrijden en één competitieduel mee. “Tuchel ziet een competente linksback in hem, alleen heeft hij nog niet het niveau van Layvin Kurzawa of Juan Bernat”, betoogt Quarez. “Ik weet ook niet of hij dat ooit gaat halen, maar de trainer is goed te spreken over zijn mentaliteit. Misschien dat hij komend seizoen verhuurd kan worden om daarna sterker terug te keren.” Bakker heeft een contract tot medio 2023. De verbintenis van Simons loopt een jaar eerder af, maar zal ongetwijfeld snel opengebroken worden zodra hij aan mag sluiten bij het vlaggenschip van de puissant rijke grootmacht.