‘Sommige spelers liggen wakker van Barcelona en Real Madrid, maar hij niet’

Lautaro Martínez was voor de uitbraak van het coronavirus bezig aan een sterk seizoen bij Internazionale, met 16 doelpunten in 31 wedstrijden als bewijs van zijn goede vorm. De Argentijnse aanvaller is in verschillende buitenlandse media al gelinkt aan onder meer Barcelona en Real Madrid, maar volgens diens zaakwaarnemer is Martínez niet van plan om Inter halsoverkop te verlaten, ondanks recente gesprekken met geïnteresseerde partijen. Het contract van de spits in het Giuseppe Meazza loopt nog ruim drie jaar door.

"Er wordt gesuggereerd dat Barcelona en Real Madrid achter hem aanzitten, maar dat brengt Lautaro niet van zijn stuk", vertelt zaakwaarnemer Beto Yaque in een onderhoud met het Argentijnse radiostation Radio La Plata. "Sommige spelers zouden echter wakken liggen van zoiets. Maar Lautaro belt mij nooit op om te checken of bepaalde geruchten kloppen of niet. Hij is louter met het heden en zijn werk bij Inter bezig."

"We hebben met veel mensen gesproken, maar daar is verder niets uitgekomen", verwijst Yaque naar de groeiende belangstelling voor Martínez. "De mensen die mij nu bellen behoren niet tot de leiding van clubs. Er komen dus ook geen formele aanbiedingen binnen." Yaque weet echter maar al te goed dat de aanvaller ambities heeft. "Het is zijn droom om uit te groeien tot één van de meest begeerde spelers op de transfermarkt. Maar er speelt niets momenteel op dat gebied."

"Lautaro is alleen maar bezig met spelen en doelpunten maken. Door zijn constante groei volgen de grootste clubs ter wereld hem op de voet. We kunnen alleen maar hopen dat zijn harde werk op termijn een passende beloning krijgt", voegt Yaque daaraan toe. Oud-speler Rivaldo ziet in Martínez een aanwinst voor Barcelona, maar dan wel pas over enkele jaren. "Hij moet zich eerst nog verder ontwikkelen en ervaring opdoen. Hij is nu al van waarde voor Internazionale en kan ook uitgroeien tot een topspeler. Maar hij is nog niet klaar voor Barcelona", zo zei de voormalig spelmaker van de Catalanen vorige week tegen Betfair.