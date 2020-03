Transfer van Barcelona naar Londen viel in extremis in het water

Philippe Coutinho is momenteel op huurbasis actief bij Bayern München, maar de Braziliaan had ook zomaar in het shirt van Tottenham Hotspur kunnen acteren. Zaakwaarnemer Kia Joorabchian bevestigt tegenover de Daily Mirror dat de spelmaker van Barcelona dicht bij een stap naar de Londenaren was, maar ontkent dat onenigheid over geld ervoor zorgde dat de deal afketste.

Coutinho mocht de Catalaanse grootmacht afgelopen zomer op tijdelijke basis verlaten en onder meer Tottenham toonde interesse. Voorzitter Daniel Levy had naar verluidt een aantrekkelijk bod neergelegd in het Camp Nou en Barcelona zou ook akkoord zijn gegaan met de huur. Uiteindelijk verkaste Coutinho echter niet naar Tottenham, maar naar Bayern.

Spaanse media meldden onlangs dat Levy na lang wikken en wegen een streep had gezet door de transfer, maar Joorabchian ontkent dit. "Coutinho heeft ook geen enkele issues met Daniel Levy. Andere verhalen deugen totaal niet. De deal ging in ieder geval niet door vanwege financiële overwegingen", aldus de belangenbehartiger van de 27-jarige Braziliaan.

Volgens de Daily Mirror zou de leiding van Tottenham Coutinho graag hebben willen strikken, maar zat toenmalig manager Mauricio Pochettion dwars. De voorganger van José Mourinho bij Tottenham wilde de balans in de kleedkamer waarborgen en vooral met jonge spelers aan de slag gaan, zo klinkt het. Uiteindelijk werd Coutinho verhuurd aan Bayern, dat een optie tot koop heeft bedongen. Het is echter uiterst onzeker of de Duitse grootmacht de optie zal lichten.