PSV schudt staf Roger Schmidt verder op en laat contract aflopen

Ruud Hesp is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van PSV, zo weet het Algemeen Dagblad zondagavond te melden. De 54-jarige keeperstrainer beschikt over een aflopend contract in Eindhoven en zijn werkgever kiest er volgens de krant voor om deze verbintenis niet te verlengen.

Hesp is sinds 2013 werkzaam bij de hoofdmacht van PSV. De oud-doelman van Barcelona begon destijds onder hoofdtrainer Phillip Cocu en begeleidde in de afgelopen jaren onder meer Jeroen Zoet. Eerder dit seizoen kwam het naar verluidt echter tot een botsing tussen Hesp en Zoet, die momenteel op huurbasis bij FC Utrecht speelt.

PSV moest Hesp voor 1 april duidelijkheid geven over zijn toekomst en heeft dat volgens het Algemeen Dagblad nu gedaan. Naast de keeperstrainer zullen er na dit seizoen nog een aantal stafleden vertrekken, waaronder videoanalist Wim Rip.

Roger Schmidt neemt aankomende zomer de teugels over van interim-trainer Ernest Faber, die weer aan de slag gaat als Hoofd Jeugdopleiding. Zaterdag werd al bekend dat acht spelers, waaronder Daniel Schwaab, na dit seizoen eveneens zullen vertrekken. Ibrahim Afellay heeft nog geen duidelijkheid gekregen over zijn toekomst.