Koevermans: ‘Met iets meer rust had hij voor Real Madrid of Barça gespeeld’

In navolging van oud-voetballers als Ronald de Boer, Gerald Vanenburg, Khalid Boulahrouz, Patrick Paauwe en Royston Drenthe heeft vrijdag ook Danny Koevermans op verzoek van het Algemeen Dagblad zijn favoriete elftal met oud-ploeggenoten samengesteld. De viervoudig international van het Nederlands elftal kiest alleen spelers met wie hij uitkwam in clubverband: PSV, AZ, Sparta Rotterdam en Toronto FC zijn allemaal vertegenwoordigd in zijn elftal.

Koevermans werd in het seizoen 2007/08 landskampioen met PSV en werd met veertien doelpunten clubtopscorer. Uit de kampioensploeg van toen selecteert hij drie spelers: Heurelho Gomes, Ibrahim Afellay en Jonathan Reis. De andere ex-PSV'er in het sterrenteam, Marcelo, kwam in 2010 naar Eindhoven. Uit zijn periode bij AZ, tussen 2005 en 2007, komen vijf spelers voort: met Kew Jaliens, Tim de Cler, Mousa Dembélé, Shota Arveladze en Kenneth Perez zijn de Alkmaarders hofleverancier.

Het volledige elftal van Ricky van den Bergh, met per speler de ploeg waarin de twee spelers de langste tijd samen doormaakten.

Van die spelers is momenteel alleen nog Dembélé actief als prof. Hij vertrok vorig jaar naar het Chinese Guangzhou R&F, na zeven seizoenen bij Tottenham Hotspur. Koevermans noemt de Belg 'met afstand' de beste speler met wie hij ooit op het veld stond. Bij AZ groeide Dembélé uit tot een 'gruwelijke controleur', roept hij in herinnering. "Hij had gewoon alles: zo snel, zo sterk, zo technisch... Echt een genot om naar te kijken. Als hij nog net iets meer rust voor de goal had gehad, was hij denk ik echt uitgegroeid tot een speler van Barcelona of Real Madrid, sowieso. Maar hij was bij Tottenham Hotspur nu al weergaloos."

Voormalig Duits international Torsten Frings is de enige speler die voortkomt uit de tijd van Koevermans in dienst van Toronto FC in Canada, zijn enige buitenlandse avontuur. Het elftal wordt gecompleteerd door Ricky van den Bergh, met wie Koevermans tussen 2002 en 2005 samenspeelde bij Sparta Rotterdam. Het is 'niet de meest aansprekende naam' als nummer 10 in het elftal, geeft Koevermans toe, maar hij herinnert Van den Bergh zich als een 'geweldige' speler. "Hij is zo'n jongen bij wie ik denk: als hij de juiste keuzes had gemaakt en aanbiedingen had gekregen, had hij veel verder kunnen komen. Bij Feyenoord had hij zeker gepast, sowieso."