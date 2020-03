Ferdinand: ‘Mourinho zal hem niet naar Manchester United laten gaan’

Volgens The Athletic overweegt Manchester United om deze zomer een bod te doen op Harry Kane. Een lastige klus voor directeur aan- een verkoopbeleid Ed Woodward, want naar verluidt vraagt Tottenham Hotspur-voorzitter Daniel Levy minstens 165 miljoen euro voor de aanvaller. Oud-verdediger Rio Ferdinand acht de kans echter klein dat Kane volgend seizoen in het shirt van Manchester United te bewonderen is.

"Of ik Harry Kane zou nemen? Ja, natuurlijk", zegt Ferdinand in een vraag-en-antwoordsessie op Instagram. "Als hij fit is en weer volledig gefocust, dan is Kane voor honderd procent een aanwinst voor Manchester United. Een topspeler en een garantie op doelpunten. In de Premier League weet je zeker dat hij veel gaat scoren." Kane, momenteel herstellende van een hamstringblessure, beschikt bij Tottenham over een contract dat nog ruim vier jaar doorloopt.

"Deze jongen weet altijd en overal te scoren, maar ik denk niet dat Tottenham hem laat gaan", plaatst Ferdinand gelijk een kanttekening. "En José Mourinho is de manager. Ik kan me niet voorstellen dat hij Kane naar Manchester United laat gaan." Mourinho werd in december 2018 ontslagen door Manchester United. November vorig jaar keerde de Portugese manager bij Tottenham terug als manager in de Premier League.

Manchester United verlegt de aandacht wellicht naar Jadon Sancho, die al regelmatig is aangemerkt als aanwinst van the Red Devils. Ferdinand ziet een transferdeal met Borussia Dortmund voor de vleugelaanvaller wel zitten. "Die zou ik zonder twijfel halen", benadrukt de oud-speler. "Het is alleen de vraag of het een haalbare kwestie is. Het is zonder meer een geweldige speler met een geweldige potentie, en ook nog eens een Engelsman. Ik zou hem zeker aantrekken." Dortmund vraagt naar verluidt minstens 120 miljoen euro voor Sancho, die in de Engelse media ook al is genoemd bij onder meer Liverpool en Chelsea.