Cruijff fungeerde als ‘wonderdokter’ bij Feyenoord na 8-2 zeperd tegen Ajax

Johan Cruijff overleed precies vier jaar geleden, op 24 maart 2016. Willem van Hanegem speelde bij het Nederlands elftal jarenlang samen met de aanvaller en kan dus als geen ander oordelen over de speler Cruijff. De oud-trainer van onder meer Feyenoord kijkt vooral met warme gevoelens terug op het WK van 1974, ondanks het feit dat Oranje destijds geen beslag wist te leggen op de wereldtitel.

"Johan was in 1974 tegen Bulgarije en Argentinië echt fantastisch", haalt Van Hanegem samen met het Algemeen Dagblad herinneringen op. "Tegen Zweden zou hij minder hebben gespeeld, volgens de zogenaamde kenners. Maar ik heb die beelden wel eens teruggezien en dat was dus niet zo." De trainer in ruste benadrukt tevens dat Cruijff flink kon incasseren. "Dat vond ik zo professioneel van hem", aldus Van Hanegem, die vervolgens een aantal hoogtepunten opsomt. "Die karategoal met Barcelona tegen Atlético Madrid. Die goal tegen België met Jean-Marie Pfaff zo schitterend onder de lat. En de treffer tegen Argentinië in 1974, zo mooi om de keeper heen, dat waren zijn mooiste goals."

Mario Been speelde samen met Cruijff in het seizoen 1983/84, toen Feyenoord de landstitel en de TOTO KNVB Beker in de wacht sleepte. Smet op het kampioensjaar was de smadelijke 8-2 nederlaag tegen Ajax. "We werden vernederd. In de bus terug schaamde iedereen zich kapot. Ik was het liefst onderin in de bus gaan zitten, tussen de tassen. Iedereen was stil", zegt de tegenwoordig als analist van FOX Sports werkzame Been. Na de wedstrijd gebeurde er iets opmerkelijks in de spelersbus van Feyenoord. "Toen kwam Johan de bus in. Hij zei: ‘We gaan hier toch niet van in paniek raken zeker? Eén verliespotje, kom op zeg. Let op: wij worden kampioen. Sterker nog: we pakken de dubbel.'"

Volgens Been sloeg de sfeer in de spelersbus dankzij de woorden van Cruijff gelijk helemaal om. "Ik kreeg er ook gelijk een boost van. Dat was waarschijnlijk ook zijn bedoeling", aldus de oud-middenvelder, die met veel genoegen terugkijkt op de kortstondige samenwerking met Cruijff in Rotterdam. "Mijn pech was alleen dat Cruijff op dezelfde positie speelde als ik. Maar het mooie was: hij liet zich soms wisselen zodat ik nog aardig wat minuutjes kon maken. Dat deed me wel goed. Cruijff had wel een zwak voor mij. Hij hielp me vaak door tips te geven. Ik vond dat toen al bijzonder en nu eigenlijk nog steeds als ik er aan terugdenk."