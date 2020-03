Persoonlijk drama voor Bryan Linssen: ‘Een bezoekje brengen kan nu niet’

Het leven zonder voetbal valt Bryan Linssen zwaar. De clubtopscorer van Vitesse, dit seizoen goed voor veertien doelpunten, mist het samenzijn op de club, zo vertelt hij vrijdag in een interview met Omroep Gelderland. Hoewel hij het liefst zo snel mogelijk weer op het trainingsveld staat, verwacht Linssen niet dat de trainingen op 6 april worden hervat; die datum geldt momenteel als laatste dag van de door de overheid aangekondigde maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

'Het lachen en het plezier maken met elkaar' mist Linssen in het bijzonder, vertelt hij. De aanvaller houdt het nieuws rondom de verspreiding van het virus goed in de gaten, 'soms iets te veel', voegt hij eraan toe. "Dat maakt je hoofd dan wel eens gek. Het is een zorgelijke situatie", erkent Linssen. "Ik blijf zeker bij mensen uit de buurt, alleen is dat soms moeilijk. Een familielid van mij heeft kanker. Een bezoekje brengen kan nu niet. Hij kan de ziekte van corona nu echt niet erbij krijgen. Dat zou fataal zijn."

Linssen zegt ervan uit te gaan dat het seizoen wordt afgemaakt. Vitesse staat na 26 wedstrijden op de zevende plek en hoopt zich in ieder geval te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. "De mooiste weken komen eraan, waarin de prijzen worden verdeeld", weet de 29-jarige Linssen. "Tegelijkertijd moeten we eerst zorgen dat de risico's van overlijden aan corona nihil worden. Dat is prioriteit. Het gaat om de volksgezondheid. Ik denk daarom niet dat we vanaf 6 april alweer kunnen trainen."

Met zijn eigen toekomst is hij minder bezig. Linssen beschikt over een aflopend contract en kondigde in december 2019 aan te willen vertrekken in de zomer. In februari liet hij echter doorschemeren toch open te staan voor een langer verblijf, omdat hij merkte dat Vitesse voor hem 'door het vuur' wilde gaan. "Er zijn veel clubs die bellen en waar je over nadenkt", vertelt hij nu. "Dan barst dit ineens los. Alles gaat op stil, ook bij Vitesse. Ik maak me nu totaal geen zorgen over een nieuw contract. Dat we dit onder controle krijgen, dat is veel belangrijker."