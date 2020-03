Rodney en Wesley Sneijder schieten te hulp tijdens coronacrisis

Rodney en Wesley Sneijder steken in deze moeilijke tijden de voedselbank de hand toe door de voedselbank in de Utrechtse wijk Ondiep van een grote voorraad groente en fruit te voorzien én houden daarnaast een veiling van voetbalshirts. De voorraad van de voedselbank raakt snel op als gevolg van de coronacrisis. Met dank aan de familie Sneijder en Gert Lukassen, eigenaar van het bedrijf Ready to Eat, kan men voorlopig weer vooruit.

Ready to Eat, eveneens shirtsponsor van FC Utrecht, levert normaliter gewassen groente en fruit aan de horeca, dat nu echter stilligt. De Sneijders, zelf opgegroeid in Ondiep, zetten zich al jaren in voor mensen in de wijk die hulp nodig hebben. Met hun Stichting Sport Ondiep schoten ze de voedselbank in Ondiep al eerder te hulp. “Maar nu is de nood echt hoog”, zegt Rodney Sneijder in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Je kunt nu niet stil blijven zitten. Ik voelde dat ik iets moest doen.”

“Ik heb de voedselbank gebeld met de vraag of zij hulp kunnen gebruiken en ja, die hulp is hard nodig. Daar waar de mensen nu massaal aan het hamsteren zijn, zijn er gezinnen met heel weinig eten en drinken op dit moment.” Een veiling van voetbalshirts is de volgende stap. “Ik heb al een shirt van Nicolás Tagliafico en er komen in ieder geval shirts bij van FC Utrecht-spelers en van Wesley”, vervolgt de trainer van DHSC in Ondiep.

Jan Zwarts, coördinator van Voedselbank Ondiep, is zeer te spreken over de actie van de familie Sneijder. “Wij hebben het eten de komende weken keihard nodig. Nu is er uiteraard nog wat verse voorraad doordat dat restaurants ons wat hebben geschonken, maar de voorraad raakte snel op en wordt dan niet meer aangevuld. Door deze actie van de familie Sneijder is er in ieder geval nog zeven dagen verse groente en fruit. Daarna hopen we met de opbrengst van de shirtjes weer verse voorraad aan te kunnen kopen.”