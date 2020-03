‘Ik kan me niet voorstellen dat wij niet worden beloond met Eredivisie-ticket’

SC Cambuur gaat al geruime tijd aan de leiding in de Keuken Kampioen Divisie en de ploeg uit Leeuwarden heeft momenteel een voorsprong van vier punten op achtervolger De Graafschap. Na dit seizoen promoveren de nummers een en twee rechtstreeks naar de Eredivisie en voor Cambuur lijkt het met elf punten meer dan nummer drie FC Volendam slechts een kwestie van tijd voordat de gang naar het hoogste niveau officieel wordt.

De door de uitbraak van het coronavirus ontstane crisis zorgt er echter voor dat de Keuken Kampioen Divisie voorlopig stilligt en het is nog niet duidelijk hoe het seizoen afgemaakt gaat worden. Trainer Henk de Jong maakt zich desondanks geen zorgen over de toekomst en gaat ervan uit dat zijn ploeg in de eerstvolgende voetbaljaargang op het hoogste niveau actief zal zijn.

“Weet je, ik kan me niet voorstellen dat een ploeg die na 29 wedstrijden zo stevig aan de leiding gaat, straks niet beloond wordt met een Eredivisie-ticket. Dat komt echt wel goed voor Cambuur”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Alleen: dat is een zorg voor later. Daar zijn we nu niet mee bezig. Laten we nu met z'n allen hopen dat we met elkaar snel uit deze barre tijden komen.”

De Jong merkt dat de coronacrisis een grote invloed heeft op de Nederlandse maatschappij: “Iedereen is aardig voor elkaar, lijkt het opeens. Iedereen is behulpzaam. De saamhorigheid is overal. En zo is het ook in het voetbal”, gaat hij verder. “Vriend en vijand staan schouder aan schouder, iedereen realiseert zich dat dit niet zomaar een griepje is dat rondwaart. Dat stralen mensen uit. En zo handelen ze ook. Zo van: pas op elkaar.”

