‘Als hij doelpunten gaat maken, wordt hij een perfecte middenvelder’

Fred wist in zijn eerste seizoen in dienst van Manchester United nog niet echt indruk te maken. In de huidige voetbaljaargang laat hij zich echter steeds meer gelden en de van Shakhtar Donetsk overgenomen Braziliaan is inmiddels een gewaardeerde kracht op het middenveld van the Red Devils. Oud-speler Owen Hargreaves is tevreden met de ontwikkeling die Fred in de afgelopen maanden heeft doorgemaakt.

“Hij is een complete middenvelder, maar als hij het maken van doelpunten toe weet te voegen aan zijn spel wordt hij een perfecte middenvelder”, trapt Hargreaves af via de officiële kanalen van de Premier League. “Hij is erg goed aan de bal en erg agressief als hij de bal niet heeft. De spelers om hem heen beginnen ook beter te functioneren, dat is een goed teken.”

‘Verspilling van 59 miljoen euro’ komt bovendrijven: ‘Nu verdient hij ook lof’

De voormalig international van Engeland denkt wel te weten waarom Fred in zijn eerste seizoen moeite had aan de verwachtingen te voldoen. “Ik denk dat het komt doordat ze 59 miljoen euro voor hem hebben betaald en hij een Braziliaan is. Mensen dachten daarom dat hij op 10 zou spelen, maar dat is niet zo. Hij is geen doelpuntenmaker en niet echt creatief, maar wat hij wel is, is een erg goede middenvelder.”

“Hij is energiek aan de bal en nu ze Nemanja Matic hebben als speler die blijft hangen, kan Fred box-to-box spelen. Daarvoor stond hij te hoog en soms te ver teruggetrokken, het trio op het middenveld (Fred, Matic en Bruno Fernandes, red.) is nu echter in balans en iedereen voelt zich op zijn gemak”, sluit Hargreaves af. Fred kwam dit seizoen vooralsnog 39 keer in actie namens Manchester United en was in deze wedstrijden goed voor 2 goals en 4 assists.