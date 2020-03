‘Verspilling van 59 miljoen’ komt bovendrijven: ‘Nu verdient hij ook lof’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Frederico Rodrigues de Paula Santos, beter bekend onder de voetbalnaam Fred (26). De middenvelder maakte een moeizaam eerste seizoen door bij Manchester United en werd afgelopen zomer zelfs al naar de uitgang geschreven. Fred is er met zijn sterke spel in de afgelopen maanden inmiddels echter in geslaagd om de achterban van the Red Devils voor zich te winnen en werd in januari zelfs door de fans verkozen tot Speler van de Maand.

Door Robin Bruggeman

Manchester United betaalde Shakhtar Donetsk in de zomer van 2018 59 miljoen euro voor Fred, die in de jaren ervoor vooral in verband werd gebracht met een overgang naar buurman Manchester City. Het verhaal wil dat toenmalig manager José Mourinho eigenlijk helemaal niet zat te wachten op de komst van de Braziliaan. Mourinho wilde volgens berichtgeving van onder meer The Athletic liever Ivan Rakitic verwelkomen, maar zou bang zijn geweest dat als hij de komst van Fred niet accepteerde, directeur Ed Woodward helemaal geen nieuwe spelers meer zou kopen. Het huwelijk tussen Fred en Mourinho leek zo vanaf het eerste moment al gedoemd om te mislukken en een matig optreden in zijn tweede wedstrijd in Engelse dienst vormde de doodsteek. Fred maakte in de met 3-2 verloren wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion twee cruciale fouten die tot tegendoelpunten leidden en verloor daarmee definitief het vertrouwen van zijn trainer.

‘Ik had niet verwacht dat dat een probleem zou zijn’

Het vertrek van Mourinho een paar maanden na Freds aankomst op Old Trafford bood de negenvoudig international van Brazilië echter nieuw perspectief. Met Ole Gunnar Solskjaer kwam er een oefenmeester met andere opvattingen binnen en de Noor heeft zijn pupil dit seizoen eindelijk aan het draaien gekregen. “Fred is dit seizoen de uitdaging echt aangegaan. Hij had een moeizaam eerste jaar, maar sinds wij hier zitten hebben we hem laten zien dat we in hem geloven, dat weet hij. Hij had vorig seizoen ook moeite met de taal en om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat dat een probleem zou zijn omdat José toen nog de manager was, zij konden gewoon met elkaar communiceren”, liet de Noor vorige week optekenen tijdens een persmoment. “Een van onze coaches, Martyn Pert, spreekt vloeiend Portugees, dus het is nu makkelijker voor hem om met ons te communiceren.”

Het huwelijk tussen Fred en Mourinho liep al snel stuk

“Zijn Engels wordt ook beter en hij is gewend geraakt aan het voetbal hier, waar je de bal niet drie of veer keer kan raken of eerst onder je voet door kan halen. Al die kleine gewoontes die Brazilianen hebben die gewend zijn aan een lager tempo. Hij heeft laten zien dat hij een sterke jongen is. Hij is altijd positief, hij werkt hard en hij doet z’n best. Vorig seizoen lukte niet alles, zelfs niet op de training, maar we hebben hem verteld dat hij zichzelf moest blijven en zijn vertrouwen groeit nu. Het seizoen begon ook wat moeizaam voor hem omdat hij terugkwam van de Copa América. Hij heeft daardoor de voorbereiding gemist.” Dat Fred in de eerste maanden van het seizoen nog niet zo scherp was als eigenlijk had gemoeten, was in oktober ook te zien tegen AZ in de Europa League. Manchester United kwam toen in Den Haag niet verder dan een 0-0 gelijkspel en Fred was een van de spelers die het na afloop moest ontgelden.

In een analyse van de wedstrijd werd hij bijvoorbeeld hard aangepakt door Michael Owen bij BT Sport: “Hij is gewoon een middelmatige speler, toch? Dat is de conclusie. We hadden het erover wat nou precies zijn beste positie is. Ik denk dat hij waarschijnlijk een nummer 6 is, Owen Hargreaves denkt dat hij beter tot zijn recht komt als nummer 8. Maar toen we erover in discussie gingen, bedacht ik me dat hij geen van beide rollen eigenlijk echt goed kan uitvoeren.” Ook de eveneens aanwezige Hargreaves spaarde Fred niet: “Onafhankelijk van je positie, mag je de bal niet zo vaak weggeven als hij heeft gedaan. En hij is de bal echt vaak kwijtgeraakt. Ik denk echt dat er ergens in hem een goede speler zit, ik weet niet waarom we hem nu zo zien spelen. Hij heeft geweldige wedstrijden gespeeld bij Shakhtar, daarom was Manchester City ook geïnteresseerd. Hij is enorm goed aan de bal, hij is tweebenig. Ik weet niet of het met vertrouwen te maken heeft. Dit was een grote kans voor hem om zijn verantwoordelijkheid te pakken en goed te spelen. Hij heeft echter het tegenovergestelde gedaan.”

Voor zijn komst naar Engeland speelde Fred vijf jaar voor Shakhtar Donetsk

Tandem met Bruno Fernandes

Bijna een halfjaar later ziet de wereld er voor Fred er heel anders uit. De middenvelder heeft de kans gegrepen die hem werd geboden door de langdurige afwezigheid van Paul Pogba en hij oogst lof met de manier waarop hij zich weet te manifesteren. Fred blijkt een geschikte schakel tussen de verdediging en de aanval, die bijna altijd op zoek is naar een voorwaartse pass en ook risico in zijn spel durft te leggen. De komst van Bruno Fernandes zorgt er bovendien voor dat Fred niet meer de complete aanvallende last op het middenveld hoeft te dragen en hij heeft in de afgelopen maand laten zien goed samen te kunnen spelen met de Portugese nieuwkomer. Dit kwam vorige week allemaal samen in de met 5-0 gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Club Brugge, waarin hij twee doelpunten en een assist voor zijn rekening nam en na afloop werd uitgeroepen tot Man of the Match. “Ik wist niet zeker of ik zijn volgende doelpunt nog mee zou maken, hij heeft zoveel kansen gehad”, glimlachte Solskjaer na afloop van dat duel. “Maar hij maakte er eentje met rechts, eentje met links. We hebben er de afgelopen tijd vaak grapjes over gemaakt, hij heeft nu gescoord en ik ben erg blij voor hem.”

Ondanks zijn goede spel van de afgelopen tijd blijft Fred ook kritisch, zo bleek uit een interview met De Sola van begin vorige maand. De middenvelder duikt er niet voor weg om zijn ploeggenoten de maat te nemen: “We moeten sterker worden als groep, onze groep mist de ‘samen strijden’-mentaliteit, er zijn veel problemen. Er zijn altijd discussies binnen de groep. Er is ook sprake van wat ijdelheid inderdaad, net als in de meeste groepen. Hier moeten we mee stoppen, we moeten minder praten in de kleedkamer en meer lopen op het veld. Pas als iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft, kunnen we vooruit. We moeten allemaal op dezelfde golflengte zitten en sommige spelers hebben op dit moment andere doelen, er zijn spelers die de problemen in hun eentje op willen lossen en dat is niet goed.” Met zijn uitspraken lijkt Fred een meer leidende rol in de kleedkamer naar zich toe te trekken en hij treedt daarmee in de voetsporen van Michael Carrick. De voormalige middenvelder was jarenlang een van de aanjagers in de kleedkamer en werkt tegenwoordig als assistent van Solskjaer. In deze hoedanigheid heeft hij Fred onder zijn hoede genomen: “Michael Carrick helpt me enorm. We praten veel en hij probeert me te helpen met mijn positionering op het veld”, vertelde Fred onlangs aan United Peoples TV.

Fred was in de eerste seizoenshelft een van de grote uitblinkers tegen Manchester City

Nieuwe derby tegen Manchester City

“Hij blijft praten en voor mij is dat enorm belangrijk om me aan te kunnen passen aan de Premier League. Toen ik hier aankwam was het zo dat ik de bal op het middenveld controleerde, waarna een of twee tegenstanders op me afkwamen en ik de bal kwijtraakte. Nu begrijp ik het spel beter en snap ik ook dat ik sneller en sterker moet worden. Carrick helpt me ook rustiger te blijven aan de bal. We trainen ook vaak een-op-een. Ik heb me aan moeten passen aan een nieuwe manier van spelen. De Premier League is heel wat anders dan de Oekraïense competitie. Dat is ook normaal, denk ik. Ik denk dat het grootste deel van de spelers die uit een minder sterke competitie komen door dat proces heen moeten.”

Van een speler die werd beschimpt door fans van andere clubs is Fred inmiddels uitgegroeid tot iemand die zeker perspectief heeft op Old Trafford. Zondagmiddag staat de derby tegen Manchester City op het programma en Fred heeft eerder dit seizoen al laten zien goed uit de voeten te kunnen tegen de regerend kampioen. Begin december was hij een van de uitblinkers tijdens de door Manchester United met 1-2 gewonnen wedstrijd in het Etihad Stadium en dat optreden werd door Jamie Redknapp aangegrepen om meer waardering voor de Braziliaan te vragen: “De kritiek die hij heeft gekregen was opmerkelijk”, stelde Redknapp destijds in zijn column in de Daily Mail. “Van ‘nutteloos’ tot een ‘verspilling van miljoenen’, alles is voorbijgekomen. Misschien is hij niet het antwoord voor Manchester United voor de lange termijn en misschien wordt hij niet de ruggengraat van het middenveld voor de komende jaren, maar hij is aan het werk gegaan en hij heeft geweigerd om zijn criticasters gelijk te geven. Hij was geweldig tegen City. Net als dat iedereen er snel bij was om hem te bekritiseren, verdient hij nu ook lof.”