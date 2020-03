‘Barcelona en Man City azen op goedkoper alternatief voor Milan Skriniar’

Alessandro Bastoni maakte pas dit seizoen zijn debuut bij Internazionale en staat vooralsnog op zeventien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van i Nerazzurri. De kans is echter aanwezig dat hier niet heel veel meer duels bij gaan komen, aangezien de twintigjarige centrale verdediger zich in de kijker heeft gespeeld bij een aantal grote clubs.

Tuttosport weet te melden dat Barcelona en Manchester City nog altijd zeer geïnteresseerd zijn in de international van Jong Italië. The Citizens zijn sinds het vertrek van Vincent Kompany in de markt voor een nieuwe centrale verdediger en de kans is bovendien aanwezig dat Nicolás Otamendi en John Stones bezig zijn aan hun laatste maanden in Manchester. Barcelona denkt op zijn beurt vanwege de blessuregevoeligheid van Samuel Umtiti na over de komst van een nieuwe stopper.

Naast Bastoni kan ook Milan Skriniar rekenen op interesse vanuit het Camp Nou, maar de Slowaak zal waarschijnlijk een stuk duurder zijn dat zijn ploeggenoot. Skriniar moet naar verwachting een transfersom van tussen de 70 en 85 miljoen euro opleveren, terwijl de waarde van Bastoni vooralsnog significant lager wordt geschat.

Internazionale lijkt ondanks de geruchten vooralsnog overigens niet mee te willen werken aan een vertrek van het talent. De club uit Milaan betaalde Atalanta twee jaar geleden 31 miljoen voor Bastoni en liet hem destijds een tot medio 2023 doorlopend contract ondertekenen. De jongeling laat dit seizoen bovendien een goede indruk achter en weet zelfs vaak veteraan Diego Godín achter zich te houden.