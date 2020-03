Transfermarkt: verdubbeling bij Feyenoord, Ajax-aanwinsten zakken weg

Transfermarkt heeft de marktwaarden van spelers in de Eredivisie geactualiseerd, met speciale aandacht voor onder meer Orkun Kökcü en Sergiño Dest. De middenvelder en verdediger van respectievelijk Feyenoord en Ajax gaan er qua transferwaarde flink vooruit. Aan de andere kant zijn Ajax-aanwinsten Edson Álvarez en Razvan Marin er in waarde op achteruit gegaan.

De aan onder meer Arsenal en Sevilla gelinkte Kökcü verdubbelt zijn waarde van zeven naar veertien miljoen euro. De Daily Mail wist vorige week te melden dat Feyenoord circa 26,5 miljoen euro zou overhouden aan een eventuele deal met Arsenal. "Als je de geruchten gelooft, zijn clubs als Arsenal, Everton of Sevilla FC bereid meer dan veertien miljoen te betalen", verklaart Transfermarkt-redacteur Kevin Lux. "Feyenoord doet er alles aan om zijn grootste talent in jaren te behouden. Een nieuw contract moet hem overtuigen om minstens één seizoen te blijven en zijn marktwaarde in de Eredivisie verder te vergroten." Volgens Voetbal International praat Feyenoord binnenkort met Kökcü over een nieuwe verbintenis in De Kuip.

Achter de naam van Dest staat voortaan een bedrag van twintig miljoen euro, een stijging van maar liefst acht miljoen euro. De rechtsback werd onlangs genoemd als mogelijke aanwinst van Bayern München, dat naar verluidt twintig miljoen euro zou overhebben voor Dest. Een eerste bod is echter al snel afgewezen door Ajax, wist De Telegraaf daaraan toe te voegen. De vleugelverdediger behoort nu tot de vijftien meest waardevolle spelers in de Eredivisie.

Dest komt met zijn opmars boven ploeggenoten Álvarez en Marin te staan, die allebei zakken naar een transferwaarde van tien miljoen euro. Álvarez heeft drie miljoen moeten inleveren, terwijl er bij Marin twee miljoen euro afgaat. "De media in Nederland bekritiseren Marc Overmars (directeur voetbalzaken Ajax, red.) vanwege zijn gebrekkige beoordelingsvermogen. Naast de hoge transfersommen maken de salarissen hen ook tot twee van de tien best betaalde spelers in de Eredivisie, hoewel ze niet beter lijken te zijn dan spelers uit de eigen jeugdopleiding", zo duidt Lux.

Voor Nicolai Jörgensen is er opnieuw tegenslag, want de spits van Feyenoord is gezakt naar een bedrag van 4,5 miljoen euro. De Deense aanvaller wist twee jaar geleden nog vijftien miljoen euro te noteren. Mede vanwege aanhoudend blessureleed is Jörgensen echter ver teruggezakt op de ranglijst. Het goede seizoen van AZ heeft een positieve invloed op het marktaandeel van Teun Koopmeiners, die stijgt richting zestien miljoen euro. Owen Wijndal en Marco Bizot, net als Koopmeiners opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de aankomende oefeninterlands, gaan naar respectievelijk twaalf en zeven miljoen euro. Bizot komt hiermee op gelijke hoogte met Jeroen Zoet. Het duo moet alleen Ajax-keeper André Onana (45 miljoen euro) voor laten gaan.