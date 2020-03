SVA wil Brabantse Ajax-fans niet bij wedstrijd tegen FC Twente: ‘Blijf thuis!’

De Supportersvereniging Ajax (SVA) heeft een beroep gedaan op Ajax-fans uit Noord-Brabant om aanstaande zondag niet naar de Johan Cruijff ArenA te komen voor de wedstrijd tegen FC Twente (14.30 uur) uit angst voor verspreiding van het coronavirus. De KNVB heeft besloten om de wedstrijd ondanks de uitbraak van het virus doorgang te laten vinden met publiek, maar de SVA vreest dat Brabantse fans het virus meenemen en verspreiden in het stadion.

De zuidelijke provincie is in Nederland het zwaarst getroffen door het coronavirus. “Brabantse Ajax-fans, volg het advies van uw veiligheidsregio en blijf thuis!”, aldus directeur Fabian Nagtzaam in De Telegraaf. De krant plaatst vraagtekens bij het besluit van de KNVB om publiek toe te laten bij de wedstrijd, aangezien in theorie meer Brabanders bij een wedstrijd van Ajax kunnen zitten dan bij een gemiddelde wedstrijd van RKC Waalwijk, waar doorgaans 5.500 fans op afkomen.

De wedstrijden in Noord-Brabant gaan komend weekend niet door vanwege het coronavirus. Ook zijn alle amateurwedstrijden afgelast en gaan grote evenementen niet door. “Ajax heeft ongeveer 4.000 seizoenkaarthouders uit Noord-Brabant”, vertelt Nagtzaam. “Daarnaast zijn er van onze 120.000 SVA-leden 15.000 afkomstig uit die provincie. Zij hebben een clubkaart en maakten – dus net als de 105.000 andere leden – kans op de pakweg 6.000 kaarten die in de losse verkoop gingen.”

Nagtzaam heeft begrip voor de bezorgdheid bij de ‘andere fans’. De SVA houdt zich vast aan de richtlijnen van de veiligheidsregio Amtserdam. “In de hype rondom het coronavirus hebben wij als SVA altijd gezegd dat we willen dat er zo lang mogelijk wordt gevoetbald, maar wél met publiek. In principe gaan alle evenementen, betaald voetbal-wedstrijden en amateurduels hier in de regio gewoon door, hebben we ons laten vertellen door een woordvoerder van burgemeester Halsema.”

Nagtzaam hoopt dat de Brabantse Ajax-fans gehoor geven aan de oproep van de supportersvereniging. “De veiligheidsregio daar heeft opgeroepen om overbodige sociale contacten te vermijden”, vervolgt hij. “Onze fans uit Brabant moeten zich afvragen: is het overbodig om naar mijn cluppie te gaan? We kunnen mensen niet tegenhouden. Bij de entree wordt niet gevraagd of je uit Friesland, Overijssel, Noord-Holland of Brabant komt, maar alleen of je een geldig kaartje hebt.”