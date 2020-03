Captain ADO Den Haag: ‘Ik heb wel getwijfeld Daley Blind daar neer te zetten’

In Dreamteam stellen kopstukken van de clubs uit de Eredivisie hun favoriete Eredivisie-elftal samen met maar één regel: van iedere club mag maar één speler gekozen worden. Als na de voorbeschouwing de definitieve opstelling is gemaakt mag de speler in kwestie ook nog een coach uitkiezen uit de Eredivisie onder wie hij graag nog een keer zou spelen. In deze aflevering is de captain van ADO Den Haag aan de beurt: Aaron Meijers. De aanvoerder neemt de tijd om zijn opties goed af te wegen en let daarbij vooral op de onderlinge samenwerking binnen zijn Dreamteam.

