Productieve PSV-huurling Romero krijgt publiek op de banken met fraaie goal

PSV betaalde Vélez Sarsfield begin 2018 tien miljoen euro voor Maximiliano Romero. De Eindhovenaren hebben, mede door aanhoudend blessureleed, echter nog weinig plezier beleefd aan de Argentijnse spits en Romero speelt inmiddels weer op huurbasis bij zijn oude werkgever.

Hier begint de nu 21-jarige aanvaller langzaam zijn topvorm te hervinden. Romero was in de nacht van maandag op dinsdag in de wedstrijd tegen CA Unión verantwoordelijk voor de derde en laatste treffer van Vélez en deed dit op bijzonder fraaie wijze door twee verdedigers het bos in te sturen, de keeper te omspelen en af te ronden.

Voor Romero betekende zijn doelpunt in de met 0-3 gewonnen wedstrijd zijn zevende goal sinds hij afgelopen zomer op huurbasis terugkeerde in Argentinië. Na een moeizame eerste paar maanden is hij vooral dit kalenderjaar op stoom geraakt met vijf treffers in zeven wedstrijden in de Superliga.

Deze goede cijfers van Romero zullen ook in Eindhoven met enthousiasme worden ontvangen. De aanvaller ligt nog tot medio 2023 vast bij PSV en keert aankomende zomer normaalgesproken weer terug in Nederland. Namens de hoofdmacht van de Eredivisionist kwam hij pas eenmaal in actie, terwijl de teller bij Jong PSV vooralsnog op drie goals in elf optredens staat.