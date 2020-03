Eerste foto van Ronaldinho in Paraguayaanse gevangenis duikt op

Ronaldinho heeft in Paraguay zijn derde nacht op rij doorgebracht in de gevangenis. In de hoofdstad Asunción wordt de voormalig voetballer vastgehouden omdat hij het land probeerde binnen te komen met een vals paspoort. Sergio Queiroz, de Braziliaanse advocaat van Ronaldinho, wil maandag de volledige vrijlating van zijn cliënt eisen, zo melden Braziliaanse media. Op sociale media gaat een foto van de Braziliaan rond waarop hij lachend te zien is in zijn tijdelijke verblijf.

Ronaldinho werd afgelopen woensdag samen met zijn broer Roberto aangehouden omdat beiden met een vals Paraguayaans paspoort probeerden het land binnen te komen. Een dag later was de oud-speler van onder meer Barcelona en AC Milan weer op vrije voeten omdat het tweetal tijdens een zes uur durend verhoor schuld had bekend en had meegewerkt aan het onderzoek. Om die reden werden zij in eerste instantie niet vervolgd. Vrijdag werden Ronaldinho en zijn broer alsnog gearresteerd, omdat het besluit van de openbaar aanklager niet werd bekrachtigd door de rechter.

MUY FUERTE | Así se encuentra Ronaldinho Gaúcho en la Agrupación Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa ?????? pic.twitter.com/SXEwv1VHIF — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020

De rechter oordeelde dat er nog verder onderzoek moest worden gedaan. Omdat het tweetal zaterdagochtend terug wilde keren naar Brazilië, werd besloten een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen het tweetal. Vrijdagavond volgde de arrestatie in het Sheraton hotel van Asunción, waarna zij werden overgebracht naar een politiebureau van de eenheid Georganiseerde Misdaad. Het is vooralsnog onbekend wanneer Ronaldinho en zijn broer weer worden vrijgelaten.

Het Braziliaanse paspoort van Ronaldinho werd in november 2018 afgenomen, vanwege het illegaal bouwen van een constructie bij de rivier Guiaba, een beschermd natuurgebied. Omdat de oud-international van Brazilië geen geld had om de forse boete te betalen, werd zijn paspoort in beslag genomen. Ondanks dat Ronaldinho daardoor zijn thuisland niet kon verlaten, werd hij een jaar later wel aangesteld als ambassadeur voor het toerisme in Brazilië.