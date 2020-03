Vermeer kansloos op vrije trap van 30 meter; prachtige jubileumtreffer Vela

Kenneth Vermeer heeft in de nacht van zondag op maandag een punt gepakt met Los Angeles FC in de Major League Soccer. De thuiswedstrijd tegen Philadelphia Union eindigde in een spectaculair 3-3 gelijkspel. De Nederlandse doelman was kort na rust kansloos op een vrije trap van dertig meter afstand van Jakob Glesnes, die de bal in de kruising zag verdwijnen. De thuisspelende ploeg kwam maar liefst driemaal terug van een achterstand en pakte zodoende een punt.

Bij Los Angeles FC was Carlos Vela andermaal trefzeker. De Mexicaanse aanvaller tekende daarmee voor zijn vijftigste doelpunt in de Major League Soccer. Zijn vrije trap van net buiten het strafschopgebied eindigde in de linkerbovenhoek. Een week eerder wist Vela ook al het net te vinden in de wedstrijd tegen Inter Miami (1-0) overwinning. Hij liet toen de doelman kansloos met een fraaie lob vanaf de rand van het strafschopgebied. De overige doelpunten tegen Philadelphia Union werden gemaakt door Diego Rossi en Eddie Segura.

Vermeer, vorige week nog opgenomen in het Elftal van de Week van de Major League Soccer, bereidt zich nu voor op de kwartfinale tegen Cruz Azul in de CONCACAF Champions League. De eerste ontmoeting met de Mexicaanse ploeg is in de nacht van donderdag op vrijdag. De returnwedstrijd in Mexico is een week later. Voor Vermeer is de eerstvolgende competitiewedstrijd op 23 maart tegen Portland Timbers.